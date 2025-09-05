Bolsas europeas caen al cierre, débiles nóminas estadounidenses avivan los temores de desaceleración

Por Johann M Cherian y Tristan Veyet

5 sep (Reuters) - Las bolsas europeas cedieron las ganancias iniciales y terminaron a la baja el viernes, arrastradas por los valores energéticos y financieros, mientras los inversores se mostraban cautos después de que datos de las nóminas estadounidenses, más flojos de lo esperado, aumentaran la preocupación por las grietas en la mayor economía del mundo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 0,16%, a 541,21 puntos, con el índice energético con un descenso del 1,8%, reflejo de la caída de los precios del petróleo ante las crecientes expectativas de un aumento de la oferta.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban suavizando y cimentando la posibilidad de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

* "Definitivamente, hay indicios de que se está resquebrajando, y eso es lo que inquieta al mercado", dijo Fiona Cincotta, analista de mercado de City Index. "Inicialmente, la atención se centró en las expectativas de recorte de tasas de la Fed, y eso parece haberse desviado hacia la preocupación por lo que esto significa para la economía estadounidense, si la Fed está ahora retrasada" en los recortes.

* Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores esperan ampliamente al menos tres recortes de las tasas de interés estadounidenses para finales de este año. La preocupación por la ralentización de la economía estadounidense también pesó en Wall Street, cuyos principales índices cotizando a la baja.

* En Europa, los bancos regionales retrocedieron un 1,3%. Las acciones de los bancos suelen caer ante expectativas de recortes del costo del crédito, ya que tasas de interés más bajos comprimen los márgenes de interés netos, lo que afecta a sus beneficios y reduce la demanda de préstamos.

* Las aseguradoras bajaron un 0,6%, mientras que los servicios financieros perdieron un 0,3%.

* El sector inmobiliario, sensible a las tasas de interés, subió un 1,6% para limitar la caída general del índice STOXX 600, que tras los movimientos del viernes terminó la semana con pérdidas marginales.

* El sector energético fue el mayor perdedor de la semana, con un descenso del 3,2%, mientras que los sectores sanitario y de medios de comunicación siguieron siendo los mayores ganadores, con una subida del 1,2% cada uno esta semana. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman y Andrew Heavens)