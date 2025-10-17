Bolsas europeas caen ante la preocupación por los bancos estadounidenses

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

17 oct (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el viernes, ya que las señales de tensión crediticia en los prestamistas regionales estadounidenses inquietaron a los inversores y les llevaron a refugiarse en activos seguros.

* El índice continental STOXX 600 bajó casi un 1%, pero cerró con una ganancia semanal del 0,4%.

* Los bancos europeos bajaron un 2,5%. Deutsche Bank , Barclays, la italiana Unicredit y el francés BNP Paribas perdieron entre un 3,3% y un 6,5%.

* Las acciones de los bancos regionales de Estados Unidos cayeron después de que dos prestamistas revelaron fraudes en sus préstamos, lo que agravó la preocupación por la calidad del crédito tras dos recientes quiebras automotrices, que habían puesto a los inversores nerviosos por la exposición en el sector.

* "Si los últimos sobresaltos crediticios repercuten más profundamente en las valoraciones del crédito y la renta variable en general, y las condiciones financieras se endurecen, entonces la Reserva Federal responderá y la trayectoria hacia el 3,5% (de tasa de interés) el año que viene podría estar en marcha", dijo Kenneth Broux, estratega jefe de Societe Generale.

* Los valores de lujo ayudaron a amortiguar el mercado en general. EssilorLuxottica subió un 13%, por el entusiasmo de los inversores con las gafas Ray-Ban Meta .

* El sector del lujo también fue el más rentable de la semana, impulsado por LVMH, que batió las previsiones y registró su primer aumento trimestral de ventas del año.

(1 dólar = 0,8546 euros)

(Reportaje de Sruthi Shankar en Bengaluru; Edición de Janane Venkatraman, Kirsten Donovan)