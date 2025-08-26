Bolsas europeas caen ante los riesgos políticos en Francia y la preocupación por la Fed

26 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el martes, lideradas por las pérdidas en Francia, al agravarse la crisis en el país, mientras que la creciente preocupación por la economía estadounidense frenó el apetito por los activos de mayor riesgo a escala mundial. El CAC 40 francés caía un 1,4% y sus bonos sufrieron un revés, en un momento en que cada vez parece más probable que el Gobierno minoritario del país sea derrocado el mes que viene.

Los tres principales partidos de la oposición afirmaron que no respaldarían la moción de confianza anunciada por el primer ministro, François Bayrou, para el 8 de septiembre en relación con sus planes de recortes presupuestarios.

Las acciones de los bancos franceses BNP Paribas

y Société Générale

descendían un 6,2% y un 5,2%, respectivamente. El índice europeo STOXX 600 caía un 0,7% a las 0704 GMT, con las principales bolsas regionales en números rojos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó el lunes la medida sin precedentes de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal por acusaciones de impropiedad en los préstamos hipotecarios, desatando nuevas preocupaciones sobre la independencia del banco central estadounidense que provocaron una huida de los activos estadounidenses. Horas después, Cook respondió en un comunicado enviado por correo electrónico a los periodistas a través del bufete de la abogada Abbe Lowell, diciendo de Trump que "no existen causas bajo la ley y él no tiene autoridad" para destituirla del cargo.

Una inclinación a favor de la relajación monetaria del presidente del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell,

había llevado al STOXX 600 europeo

a una distancia sorprendente de un máximo histórico el viernes. Entre los valores, British American Tobacco descendía un 1,8% después de que el fabricante de cigarrillos Dunhill dijera que su directora financiera, Soraya Benchikh, deja el cargo con efecto inmediato, tras unos 15 meses en el puesto. (Información de Medha Singh en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)