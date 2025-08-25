Bolsas europeas caen tras el repunte por Powell

25 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas retrocedían el lunes, tras haber rozado máximos históricos en la sesión anterior por el optimismo en torno a la relajación de la política monetaria estadounidense, mientras que las acciones de JDE Peet's tocaban máximos de tres años tras un acuerdo de compra. JDE Peet's subía un 17,2%, tocando su nivel más alto desde septiembre de 2022, después de que Keurig Dr Pepper dijera que compraría la compañía de café en un acuerdo de 15.700 millones de euros (US$18.400 millones).

JDE Peet's estaba valorada en 12.760 millones de euros al último cierre.

Los mercados más amplios se presionados tras la subida del viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, apuntó a un posible recorte de los tipos de interés el mes que viene, citando los crecientes riesgos para el mercado laboral. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,3% a las 0722 GMT. El DAX alemán caía un 0,5% y el CAC 40 francés cedía un 0,4%. Las bolsas británicas permanecieron cerradas por festivo.

Un gran lastre para el STOXX 600 fue la danesa Orsted

, que se desplomaba un 15,5% después de que el Gobierno de Trump ordenara a la compañía detener la construcción muy avanzada de un proyecto eólico marino cerca de Rhode Island.

Orsted dijo que seguiría adelante con la emisión de derechos prevista a pesar de la orden estadounidense. Otras empresas de energías renovables, como Vestas Wind y Siemens Energy, un 3,2% y un 2%, respectivamente. La farmacéutica francesa Valneva se desplomaba casi un 20% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU suspendiera su licencia para la vacuna contra la chikungunya Ixchiq con efecto inmediato. (Información de Sruthi Shankar en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Irene Martínez)