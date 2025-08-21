Bolsas europeas caen y dólar cotiza estable, a la espera de Jackson Hole

Por Elizabeth Howcroft

PARÍS, 21 ago (Reuters) - Las bolsas europeas caían levemente el jueves, rondando cerca de máximos recientes, ya que los operadores evitaban hacer grandes movimientos a la espera del simposio que celebrará la Reserva Federal en Jackson Hole.

La reunión comenzará durante la jornada y la atención se centrará en el discurso que ofrecerá el viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell, que podría mover los mercados mientras los operadores buscan pistas sobre la probabilidad de un recorte de las tasas de interés en septiembre.

"La gente está de brazos cruzados. Se avecinan un par de grandes incógnitas conocidas, con Jackson Hole mañana y la Fed en septiembre", dijo Tim Graf, de State Street Markets.

Los operadores elevaron sus apuestas de recorte de tasas en septiembre tras un informe de nóminas inesperadamente débil a principios de mes y se animaron aún más después de que los datos de precios al consumo mostraron una presión al alza limitada por los aranceles. No obstante, redujeron algo sus expectativas tras la publicación de las minutas de la reunión de julio de la Fed.

Los mercados bursátiles operaron cerca de sus máximos recientes durante las operaciones asiáticas y el índice de referencia australiano alcanzó un nuevo récord.

No obstante, el índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,2%, justo por debajo del máximo de cinco meses tocado en la víspera, y la medida de acciones mundiales de MSCI restaba un 0,1%.

Los futuros e-minis del Nasdaq operaban estables antes de la apertura de Wall Street y los del S&P 500 declinaban un 0,1%. La venta de valores tecnológicos continuó el miércoles por segundo día consecutivo, en un movimiento que los analistas atribuyeron a la preocupación por las altas valoraciones, la recogida de beneficios y la aversión al riesgo.

La actividad empresarial de la zona euro se aceleró en agosto, según mostraron los datos del PMI, con Alemania registrando su crecimiento más rápido desde marzo y Francia suavizando su desaceleración.

La mayoría de los bonos de la zona euro subía y las notas referenciales alemanas a 10 años operaban al 2,7374%. El retorno de sus pares estadounidenses cotizaba al 4,3101%.

El índice dólar avanzaba un 0,2%, a 98,225 unidades, y el euro cotizaba estable a US$1,1653.

El precio del oro declinaba a US$3340,61 la onza y el petróleo mejoraba en torno a un 1% impulsado por la fuerte demanda en Estados Unidos.

