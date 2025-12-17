Bolsas europeas cierran con pocos cambios ante preocupación por tecnológicas

Por Ragini Mathur y Twesha Dikshit

17 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron con pocos cambios el miércoles, porque las pérdidas en los valores tecnológicos contrarrestaron el buen desempeño de los recursos básicos, por la persistente preocupación por las altísimas valoraciones de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial.

* Los mercados británicos, por su parte, avanzaron después de que los datos de inflación confirmaron las apuestas a un recorte de tasas.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró estable en 579,84 puntos, tras haber cotizado cerca de máximos históricos durante la jornada.

* Las principales bolsas nacionales cotizaron mixtas, con el FTSE 100 británico sumando un 0,9%, mientras que el DAX alemán y el CAC 40 francés bajaron un 0,5% y un 0,3%, respectivamente.

* La inflación británica de los precios al consumo cayó de forma inesperadamente aguda en noviembre, lo que llevó a los inversores a redoblar sus apuestas por un recorte de las tasas de interés el jueves.

* Los bancos dieron un gran impulso al STOXX 600, subiendo un 1% y cotizando cerca de niveles vistos por última vez en 2008. El banco londinense HSBC subió un 2,7%, después de haber alcanzado un máximo histórico.

* "Para el próximo año, seguimos siendo optimistas con respecto a la renta variable mundial. Hemos diversificado nuestra cartera, porque creemos que es importante no estar demasiado concentrados en la tecnología estadounidense", dijo Amelie Derambure, gestora sénior de carteras multiactivos de Amundi.

* Los valores mineros fueron los que más subieron, un 1,1%, después de que los precios de la plata alcanzaron un máximo histórico y los lingotes de oro también subieron. (Reporte de Twesha Dikshit, Utkarsh Hathi, Ragini Mathur y Purvi Agarwal; edición en español de Javier López de Lérida)