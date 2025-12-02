Bolsas europeas cierran con pocos cambios y Bayer sube gracias a respaldo en EEUU

Por Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal y Tharuniyaa.

2 dic (Reuters) - Las acciones europeas trataron de encontrar una dirección el martes, ya que persistió la cautela tras las pérdidas del día anterior, mientras que Bayer se disparó por el respaldo del Gobierno estadounidense a las medidas para frenar las demandas relacionadas con su herbicida Roundup.

* El índice paneuropeo STOXX 600 terminó plano en 575,5 puntos, tras la caída del lunes influida por el sector industrial.

* Bayer se disparó más de un 12%, a máximos de casi dos años, después de que el Gobierno de Donald Trump instó el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos a que atendiera a la oferta de la empresa para frenar miles de demandas que alegan que su herbicida Roundup causa cáncer.

* Bayer ayudó a mantener a flote el índice de Salud, que subió un 0,2%, compensando las pérdidas del fabricante de Wegovy, Novo Nordisk, que cayó un 2,3%.

* Los bancos ampliaron su racha de ganancias a una séptima sesión, subiendo un 1,1%. El Banco Santander ganó un 1,4%, tras vender una participación del 3,5% en su filial Santander Bank Polska.

* "El sector bancario es un refugio y probablemente se beneficie de que las tasas de interés se mantengan altas", dijo Nick Saunders, presidente ejecutivo de la plataforma de negociación Webull UK.

* El índice español IBEX 35, en que el sector bancario tiene mucho peso, superó a sus pares y cerró con una subida del 0,5%, cerca de su máximo histórico. El principal índice alemán subió un 0,5% y el francés perdió un 0,3%.

* Las empresas de defensa centraron la atención, y los fabricantes de armamento Rheinmetall y Hensoldt subieron casi un 3%, recuperándose de las pérdidas del día anterior.

* El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió en el Kremlin con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, para mantener conversaciones sobre un posible fin de la guerra en Ucrania. (Reporte de Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal y Tharuniyaa Lakshmi; edición en español de Javier López de Lérida)