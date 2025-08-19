Bolsas europeas cierran en máximos de cinco meses mientras los inversores siguen avances en Ucrania

Por Twesha Dikshit y Sukriti Gupta

19 ago (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el martes en máximos de más de cinco meses, en una sesión en la que los inversores evaluaron las posibilidades de un final de la guerra en Ucrania, tras las conversaciones del lunes en Washington entre los líderes de Estados Unidos, Ucrania y Europa.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,7%. La mayoría de las principales bolsas regionales también cotizaron al alza.

* Los mercados se vieron impulsados por esperanzas de que haya más conversaciones para resolver la guerra en Ucrania, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió garantías de seguridad para Kiev, aunque hubo poca claridad sobre los detalles concretos. Asimismo, indicó que se están haciendo preparativos para una cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

* El martes, Trump dijo que espera que su par ruso, Vladimir Putin, avance hacia el fin de la guerra, pero admitió que el líder del Kremlin podría no querer llegar a un acuerdo.

* Las acciones europeas de defensa cayeron un 2,6%, su peor día en más de un mes, y fueron las más rezagadas del STOXX. La italiana Leonardo lideró los declives con una caída del 10,2%, Hensoldt y Renk Group perdieron un 9,5% y un 8,3% respectivamente, mientras que Rheinmetall restó un 4,9%.

* "El resto del mercado avanzó con cautela, lo que refleja realmente lo que pensamos sobre la perspectiva de un acuerdo de paz: es probable que se produzca de alguna forma, (aunque) será difícil de determinar", afirmó Nick Saunders, de Webull UK.

* Los sectores de consumo discrecional lideraron las ganancias, con los automóviles y los alimentos y bebidas subiendo un 2,4% y un 1,6%, respectivamente.

* Los valores de lujo mejoraron impulsados por Moncler, que sumó un 4,9%, y Burberry, un 5,1%.

(Reporte de Twesha Dikshit, Sruthi Shankar, Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)