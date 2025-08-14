Bolsas europeas cierran en máximos de dos meses impulsadas por beneficios y valores de defensa

Por Twesha Dikshit y Sukriti Gupta

14 ago (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el jueves en máximos de más de dos meses, lideradas por el sector aeroespacial y de defensa y el financiero, mientras los inversores evaluaron una serie de beneficios empresariales.

* El índice paneuropeo STOXX 600 mejoró un 0,6%, tras tocar un máximo intradía de dos semanas.

* Los papeles industriales fueron los que más subieron, con las empresas aeroespaciales y de defensa a la cabeza. El índice más amplio ganó un 2,2% antes de la cumbre del viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin.

* Richard Flax, director de inversiones de Moneyfarm, dijo que a pesar de las expectativas de que Europa gaste más en defensa, sigue habiendo dudas sobre cuándo se hará efectivo y cuánto irá a parar a empresas europeas.

* Los alentadores informes de beneficios empresariales también favorecieron el ánimo. Las aseguradoras ganaron un 0,9%, tras cotizar cerca de los máximos históricos alcanzados el pasado jueves al inicio de la sesión.

* La mayoría de los índices regionales cotizaron al alza y el británico FTSE mejoró un 0,1% tras revertir las pérdidas iniciales.

* Los mercados han subido en las últimas semanas por el optimismo ante la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el mes que viene. Sin embargo, los datos económicos estadounidenses del día borraron las expectativas de una rebaja de 50 puntos básicos el mes que viene.

* "Hay una especie de optimismo continuado sobre las perspectivas de bajada de tasas en Estados Unidos (...) Las cifras del IPP de hoy suavizaron un poco las cosas, pero la expectativa sigue siendo que veremos bajar los tipos", comentó Flax.

(Reporte de Twesha Dikshit, Sruthi Shankar, Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)