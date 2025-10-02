Bolsas europeas cierran en máximos históricos gracias al repunte de las tecnológicas

Por Shashwat Chauhan, Amir Orusov y Purvi Agarwal

2 oct (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el jueves en máximos históricos por segunda sesión consecutiva, impulsadas por el repunte de los valores industriales y los relacionados con los chips, mientras que las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos este mes también fortalecieron la confianza.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,5%, tras haber alcanzado antes un máximo histórico intradía. La mayoría de las bolsas regionales también avanzaron, con Alemania liderando las ganancias con un alza del 1,3%.

* Los valores industriales fueron los que más impulsaron el índice, con un alza del 1,5%. Siemens subió un 4,2% y Schneider, un 2,3%.

* Los valores tecnológicos avanzaron un 2,3%, siguiendo las ganancias de las acciones mundiales relacionadas con los chips.

* La confianza se vio reforzada después de que las surcoreanas Samsung Electronics y SK Hynix firmaron cartas de intenciones para suministrar chips de memoria a los centros de datos de OpenAI.

* ASML trepó un 4,3% y ASMI se disparó un 6,5%, impulsando al principal índice holandés a un máximo histórico.

* "A juzgar por la amplitud de la subida de los valores tecnológicos, creo que aún hay margen, ya que los valores tecnológicos medios también están participando", dijo Lale Akoner, analista de mercados globales de eToro.

* El índice de autos ganó un 2,4%, impulsado por un alza del 8,3% de Stellantis, después de que datos del mercado mostraron una mejor tendencia en las ventas de automóviles nuevos del grupo en Italia y Estados Unidos.

* El STOXX ha ganado más de un 11%, menos que el índice estadounidense S&P 500, que también alcanzó máximos históricos en la última sesión y ha subido un 14% en el año. (Reporte de Shashwat Chauhan y Purvi Agarwal en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; Editado en Español por Javier López de Lérida)