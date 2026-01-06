Bolsas europeas cierran en máximos históricos tras datos económicos

Por Niket Nishant y Pranav Kashyap

6 ene (Reuters) - Las acciones europeas registraron otro cierre récord el martes, después de que los índices de referencia en Alemania y España subieran a máximos históricos, ya que los datos económicos positivos distrajeron a los inversores del recrudecimiento de las tensiones internacionales.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró 2025 con su mayor avance desde 2021, impulsado por la relajación de las tasas de interés y el aumento del gasto en defensa. Aunque los analistas esperan que los rendimientos de este año sean más comedidos, también prevén que el mercado siga subiendo.

* Goldman Sachs elevó el martes su objetivo a 12 meses para el STOXX 600. El índice cerró con una subida del 0,6%, un día después de perforar por primera vez el nivel de los 600 puntos.

* Entre las bolsas regionales, el índice DAX alemán y el IBEX español subieron tras alcanzar máximos históricos en las primeras operaciones, mientras que el índice de referencia italiano cedió un 0,2%, recortando ganancias tras tocar un máximo.

* La inflación se enfrió más de lo esperado por los economistas en varias de las principales economías de la zona euro el mes pasado, aunque el crecimiento se mantuvo estable, lo que refuerza la opinión de que las presiones sobre los precios se han desvanecido y el bloque es sorprendentemente resistente.

En Alemania, la mayor economía de la región, la inflación bajó del 2,6% al 2,0%, por debajo de las previsiones del 2,2%. En Francia cayó del 0,8% al 0,7%, mientras que en España descendió del 3,2% al 3,0%.

* El índice sanitario subió un 3%, alcanzando su máximo desde marzo del año pasado. El fabricante danés de medicamentos contra la obesidad Novo Nordisk lideró las ganancias con un 5%, tras lanzar el lunes su píldora Wegovy en Estados Unidos.

* En tanto, AstraZeneca y Novartis subieron un 4,9% y un 2,8% respectivamente.

* Adidas se desplomó un 3,6% después de que Bank of America rebajara la calificación del minorista de ropa deportiva de "comprar" a "insuficiente", citando las expectativas de un menor crecimiento de las ventas. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)