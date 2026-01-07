Bolsas europeas cierran estables; operadores evalúan repercusiones por Venezuela y datos económicos

Por Niket Nishant y Pranav Kashyap

7 de enero (Reuters) - Las bolsas europeas cerraron sin cambios el miércoles, rompiendo una racha de cierres récord, debido a que los inversores se tomaron una pausa para estudiar los más recientes acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela y examinar una nueva serie de datos económicos.

* A pesar de que los mercados no han mostrado una gran reacción al reciente repunte del riesgo geopolítico, los inversores se volvieron más cautos después de que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos llegó a un acuerdo para importar US$2.000 millones de crudo venezolano, que se espera que aumente la oferta.

* Los precios del petróleo cayeron tras estas declaraciones. En Londres, los pesos pesados de la energía Shell y BP perdieron más de un 3% cada uno, arrastrando al subíndice energético más amplio de Europa un 2,2%.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró plano en 604,99 puntos, un día después de alcanzar un máximo histórico al cierre.

* Los operadores también examinaron una serie de datos económicos.

* La inflación de la zona euro se enfrió al 2% el mes pasado, coronando un año sorprendentemente tranquilo para los precios en todo el bloque, pese a que los inversores debaten los efectos retardados de los aranceles estadounidenses, las medidas de estímulo económico alemanas y la mayor tensión geopolítica.

* El dato de inflación más débil animó a los sectores del mercado sensibles a las tasas. El sector inmobiliario y los valores de la construcción fueron algunos de los que más impulsaron al índice de referencia.

* Un entorno de tasas de interés más bajas ayuda a reducir los costos de los préstamos y facilita la financiación para la compra de activos.

* Los bancos fueron el mayor lastre, con una pérdida del 1,7%.

* Los inversores mundiales también digirieron las cifras estadounidenses. Las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en noviembre, tras una modesta subida en octubre, mientras que un informe separado de ADP mostró que el crecimiento de las nóminas privadas se ralentizó en diciembre.

* El índice de referencia en Alemania subió un 0,92%, mientras que los índices en España e Italia cayeron un 0,29% y un 0,43% respectivamente. Los tres habían alcanzado máximos históricos un día antes.

* En Francia, los datos mostraron que la confianza de los consumidores subió en diciembre. El índice CAC 40 apenas varió. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Pranav Kashyap en Bengaluru. Editado en Español por Ricardo Figueroa)