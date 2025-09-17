Bolsas europeas cierran planas antes de la decisión de la Fed, Puma sube

Por Tristan Veyet y Johann M Cherian

17 sep (Reuters) - Las bolsas europeas terminaron planas el miércoles, ya que los inversores evitaron hacer grandes apuestas antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, mientras que Puma subió tras conocerse una oferta de adquisición de la empresa de ropa deportiva.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un descenso del 0,05%, en 550,53 puntos, en su nivel más bajo en una semana.

* Se espera que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos al término de su reunión de política monetaria de dos días, que termina el miércoles, en un momento en que el banco central se enfrenta a señales de debilitamiento del mercado laboral.

* Aunque el veredicto está en gran parte descontado, serán los posibles comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre las perspectivas de la política monetaria los que mantendrán el interés de los inversores.

* "Pero la pregunta es: ¿es este el primer paso de una serie de recortes de tasas por venir, o es que la Fed aún no está dispuesta a comprometerse con ninguna senda para las tasas de interés en el futuro?".

* "Por eso los mercados europeos no se están moviendo hoy con mucha fuerza, dada esa incertidumbre".

* En el STOXX 600, el índice de petróleo y gas lideró las pérdidas al caer un 1,2%, siguiendo la bajada de los precios del crudo. Le acompañó el índice de recursos básicos , que también cedió un 1,2%, ya que los precios del cobre tocaron mínimos de una semana.

* Mientras, Puma escaló un 16,7%, hasta máximos de casi dos meses, después de que Manager Magazin informara que dos partes estaban preparando una posible adquisición del fabricante alemán de ropa deportiva. Adidas sumó un 1,7%, mientras que JD Sports avanzó un 0,5%.

* Jamie Salter, de Authentic Brands, y Alex Dibelius, de CVC, manifestaron su interés por la participación del 29% de la familia Pinault. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)