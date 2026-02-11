Bolsas europeas logran máximos ante repunte de acciones energéticas; tecnología y finanzas tropiezan

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

11 feb (Reuters) - Las bolsas europeas cerraron el miércoles en máximos históricos, ya que las ganancias de los valores relacionados con las materias primas compensaron la debilidad de los sectores tecnológico y financiero, mientras los inversores evaluaban un sólido informe sobre el empleo en Estados Unidos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,1%, a 621,58 puntos, tras haber marcado también un récord intradía.

* El índice de referencia había rondado sus máximos históricos en las últimas sesiones, ya que los inversores se inclinan por sectores que se consideran menos vulnerables a la disrupción de la inteligencia artificial, ante la creciente preocupación por el impacto adverso de esta tecnología en determinadas industrias.

* Las acciones energéticas lideraron las ganancias, con un alza del 3,8% a su nivel más alto desde 2008. Los papeles de TotalEnergies treparon un 2,7% hasta niveles no vistos desde 2024, después de que la gigante petrolera francesa reafirmara su compromiso de ampliar las reservas de petróleo y gas, a pesar de que dijo que reduciría a la mitad la recompra de acciones en el primer trimestre.

* La subida de más del 2% en los precios del crudo proporcionó un impulso adicional. Además, las mineras de metales escalaron un 3%, siguiendo la fortaleza de los precios de los metales.

* Los mercados analizaron los datos que mostraron que la economía estadounidense había creado muchos más puestos de trabajo de lo esperado en enero, lo que apuntaba a una estabilidad del mercado laboral que podría permitir a la Reserva Federal mantener las tasas de interés durante un periodo prolongado.

* "La conclusión es que más puestos de trabajo significan una economía estadounidense más fuerte, y eso es bueno para las acciones mundiales en general; eso es lo que vimos en la reacción de Europa", dijo Steve Sosnick, analista jefe de mercados de Interactive Brokers.

* Sin embargo, las acciones tecnológicas y de medios de comunicación se quedaron rezagadas, con caídas del 1,8% y el 2,6%, respectivamente. (Reporte de Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición de Rashmi Aich y Tasim Zahid.)