Bolsas europeas registran mayor caída semanal en casi un año por conflicto en Oriente Medio

Por Avinash P, Pranav Kashyap y Purvi Agarwal

6 mar (Reuters) - El índice europeo STOXX 600 registró el viernes su mayor caída semanal en casi un año, ya que el conflicto en Oriente Medio no daba señales de remitir, mientras que un descenso inesperado del empleo en Estados Unidos empañó las perspectivas de recortes de las tasas de interés.

* El índice paneuropeo de referencia perdió un 1%, a su menor nivel en más de dos meses, acumulando un declive del 5,5% en la semana. Las bolsas de Fráncfort y París registraron sus mayores descensos semanales desde abril, mientras que Madrid sufrió su mayor desplome en cuatro años.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió la "rendición incondicional" de Irán en una escalada de exigencias una semana después del inicio de la guerra en Oriente Medio, lo que podría dificultar aún más la negociación de un rápido fin de la misma.

* Los bancos volvieron a sufrir presiones. Perdieron un 1,7%, acercándose a su mínimo de tres meses. HSBC y Allianz cayeron un 2,6% y un 1,6%, respectivamente.

* Las empresas sanitarias siguieron con un declive del 1,6%, afectadas por el hundimiento del 36% de Zealand Pharma y del 2,9% de Roche después de que los resultados de la fase intermedia de los ensayos de su tratamiento experimental contra la obesidad no cumplieron las expectativas de los inversores.

* Mientras tanto, los datos mostraron que la economía estadounidense perdió puestos de trabajo de forma inesperada el mes pasado y que la tasa de desempleo aumentó, lo que podría indicar un deterioro de las condiciones del mercado laboral.

* Los datos llegan en un momento en el que los bancos centrales mundiales están actuando con cautela en su enfoque de la política monetaria, ya que los precios del petróleo han alcanzado máximos de varios meses.

* El índice energético del STOXX 600 fue el único que cerró al alza en la jornada, con un aumento del 0,8%.

(Editado en español por Carlos Serrano)