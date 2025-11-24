Bolsas europeas repuntan por optimismo sobre recorte de tasas de EEUU, mercado atento a plan de paz para Ucrania

(.)

Por Purvi Agarwal y Sukriti Gupta

24 nov (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el lunes impulsadas por los valores centrados en la tecnología, ya que el sentimiento de riesgo mejoró ante las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos el próximo mes, mientras los inversores también se centraron en los avances del plan de paz para Ucrania.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,31% a 563,83 puntos al cierre, después de que el viernes registró su mayor caída semanal desde finales de julio.

* El empuje alcista fue liderado por Wall Street tras los comentarios moderados del viernes del funcionario de la Reserva Federal estadounidense John Williams, en los que señaló que las tasas de interés podrían bajar "a corto plazo".

* Esto reforzó la probabilidad de un recorte en la reunión de diciembre del banco central, aunque varios funcionarios de la Fed siguen divididos sobre las perspectivas políticas en medio de una claridad limitada sobre la salud de la economía estadounidense.

* En el STOXX 600, el índice tecnológico regional subió un 1,4% tras la fuerte caída de la sesión anterior, y las empresas relacionadas con la inteligencia artificial lideraron las ganancias.

* El fabricante de equipos para chips ASML subió un 3,1% y el fabricante de chips Infineon avanzó un 3%, mientras que Siemens Energy -que suministra infraestructura energética de peso para la fabricación de chips- subió un 5,5% tras la caída del 10,1% del viernes.

* Viajes y ocio y recursos básicos sumaron alrededor de un 1,9% cada uno, mientras que el sector de construcción y materiales avanzó un 1,5%.

* Los valores automotores europeos ganaron un 1%. Goldman Sachs considera que las automotrices europeas premium son las más infravaloradas. El broker inició la cobertura de Mercedes y con "comprar", con lo que sus acciones subieron un 0,8% y un 2,3%, respectivamente. Inició la cobertura de Stellantis, que subió un 3,4%, con "neutral".

* Los valores europeos del sector de defensa ampliaron su caída el lunes, con un descenso del 2,1%, ante las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Suiza para poner fin a la guerra en Ucrania.

* Washington y Kiev afirmaron el domingo que habían redactado un "marco de paz refinado", tras acordar modificar una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraban una lista de deseos del Kremlin. (Reporte de Purvi Agarwal, Sukriti Gupta y Tharuniyaa Lakshmi en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)