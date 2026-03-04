Bolsas europeas se recuperan tras caída provocada por los temores de guerra en Oriente Medio

Por Pranav Kashyap, Avinash P y Purvi Agarwal

4 mar (Reuters) -

Las acciones europeas se recuperaron el miércoles tras la fuerte caída del día anterior, ya que los temores de los inversores sobre las repercusiones de un conflicto prolongado en Oriente Medio remitieron por el momento, mientras que la bolsa española hizo caso omiso de las amenazas comerciales de Estados Unidos.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 1,4%, tras caer más de un 4% desde el máximo histórico alcanzado el viernes, mientras que el DAX alemán ganó un 1,7%. El repunte supuso el mayor avance diario de ambos índices desde mayo.

El ánimo se estabilizó después de que The New York Times informó que agentes de inteligencia iraníes se mostraron abiertos a negociar con la CIA para poner fin a la guerra. La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim afirmó más tarde que la noticia era "una mentira absoluta", citando a una fuente del Ministerio de Inteligencia.

Aun así, la noticia del Times fue suficiente para atraer a los compradores en Europa.

"El más mínimo indicio de que se avecina una resolución del conflicto está ayudando a que las acciones europeas se recuperen", afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka, ampliando la zona de guerra, mientras que el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que Washington podría luchar todo el tiempo que sea necesario.

Los bancos, que perdieron más de un 7% en la liquidación, repuntaron un 2,3%, liderados por Santander y BBVA.

Los valores de viajes y de lujo subieron un 2,8% y un 1,9%, respectivamente. Los valores tecnológicos y los industriales ganaron un 2,5% y un 1,9%, estando entre los mayores impulsos al STOXX 600.

El índice de volatilidad STOXX bajó más de 5 puntos tras subir durante cuatro sesiones consecutivas.

El índice de referencia español, con gran peso del sector financiero, subió un 2,5%.

Cayó hasta un 1% en las primeras operaciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer un embargo comercial al país, tras la negativa de Madrid a permitir que Washington utilizara sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán.

(Reporte de Avinash P y Purvi Agarwal en Bengaluru; editado en español por Javier Leira)