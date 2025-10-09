Bolsas europeas son lastradas por la caída de las acciones de Ferrari y HSBC

Por Shashwat Chauhan y Amir Orusov

9 oct (Reuters) - Las bolsas europeas cayeron el jueves, arrastradas por las fuertes pérdidas de HSBC y Ferrari, lo que alejó al STOXX de sus máximos récord, mientras los inversores se mostraban cautelosos ante el agravamiento de la agitación política en Francia.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un descenso del 0,4%, alejándose del máximo histórico alcanzado en la última sesión.

* Las acciones de Ferrari registraron su peor caída diaria en su historia, cerrando en su nivel más bajo desde abril, ya que los decepcionantes objetivos financieros a largo plazo atenuaron el entusiasmo de los inversores y restaron protagonismo al debut eléctrico del fabricante italiano de automóviles de lujo.

* Los valores automotores registraron su peor resultado diario desde marzo, y Michelin también contribuyó a la caída. El fabricante francés de neumáticos perdió un 3,8% tras anunciar que sus volúmenes de ventas en el tercer trimestre disminuirían en comparación con el año anterior.

* Las acciones de HSBC cedieron un 5,4%, el mayor lastre del STOXX, después de que el prestamista británico dijo que planea comprar a los accionistas minoritarios de su filial Hang Seng Bank en una operación valorada en unos US$13.600 millones.

* Lloyds Banking Group retrocedió un 3,3% después de que el prestamista dijo que probablemente tendría que reservar más efectivo para cubrir el costo de compensar a los clientes de financiación de automóviles en una investigación.

* Los inversores mantuvieron una estrecha vigilancia sobre Francia mientras el presidente Emmanuel Macron buscaba a su sexto primer ministro en menos de dos años, con la esperanza de que el próximo elegido pueda elaborar un presupuesto que sea aprobado por el poder Legislativo.

* Los activos franceses se vieron sacudidos a principios de esta semana después de que Sebastien Lecornu, el quinto primer ministro de Francia en dos años, presentó su dimisión y la de su gobierno pocas horas después de anunciar la formación del gabinete.

* Las acciones francesas cedieron sus ganancias iniciales y cerraron con una baja del 0,2%. Aun así, el índice de referencia sigue siendo uno de los más rezagados de 2025, con una subida del 9,2%, frente a las ganancias de dos dígitos de otros grandes países. (Reporte de Shashwat Chauhan y Pranav Kashyap en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)