Bolsas europeas suben a un récord de cierre, apoyadas en tecnológicas y materias primas

Por Ragini Mathur y Pranav Kashyap

29 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas iniciaron el lunes la sesión tras las vacaciones con un nuevo récord, impulsadas por las subidas de los valores tecnológicos y de consumo, pero las ganancias del índice fueron escasas, ya que cayeron los valores financieros y de defensa.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,09%, a 589,25 puntos.

* En el resto de la región, los movimientos fueron leves: el CAC 40 francés, el DAX alemán y el IBEX español cerraron ligeramente al alza, mientras que el FTSE londinense terminó plano.

* Los valores tecnológicos, los de minoristas y los de alimentación y bebidas subieron, pero el sector de defensa y aeroespacial cayó casi un 1%, mientras los inversores seguían digiriendo las nuevas señales de las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Ucrania.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, estaban "cada vez más cerca" de un acuerdo, pero la cuestión fronteriza sin resolver mantenía la tensión, lo que hizo que Leonardo cayera un 2% y que Rheinmetall y Hensoldt bajaran un 1%.

* Los operadores se mostraron cautos después de que Rusia dijo que Ucrania había intentado atacar cerca de la residencia de Putin en la región rusa de Novgorod.

* También pesaron las pérdidas en el sector financiero, que, sin embargo, ha sido uno de los sectores más rentables del mercado, con una ganancia de alrededor del 65% en 2025.

* A medida que el año se acerca a su fin, el STOXX 600 está en camino de obtener su mejor rendimiento anual desde 2021, apoyado por la disminución de las tasas de interés, el compromiso de gasto fiscal de Alemania y los inversores que diversifican las carteras lejos de las caras acciones tecnológicas estadounidenses.

(Reporte de Ragini Mathur y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)