Bolsas europeas suben ante la esperanza de un recorte de tipos de la Fed

Las bolsas europeas avanzaban el miércoles, los valores tecnológicos y de defensa, mientras el ánimo mundial se mantenía alcista después de que los discretos datos de inflación de

Estados Unidos

cimentaran las expectativas de recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,4%, a las 0704 GMT, y el DAX alemán avanzaba un 0,6%, tras caer en la sesión anterior.

Las bolsas globales subían y Wall Street cerraba en máximos históricos, en un momento en que los operadores daban un 94% de probabilidades a una bajada de tipos de la Reserva Federal en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Mientras tanto, los líderes de Europa y Ucrania tienen previsto hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

antes de su cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin. TUI avanzaba un 1,7%, después de que el mayor operador turístico de Europa presentara unos resultados mejores de lo esperado, mientras los viajes de verano se mostraban resistentes. E.ON registró un mayor beneficio bruto de explotación en el primer semestre y mantuvo sus perspectivas para todo el año. El mayor operador europeo de redes de energía pidió a Alemania que aumente la rentabilidad futura de las inversiones en redes. Sus acciones ligeramente. Vestas caía un 1,8%, después de que el fabricante de aerogeneradores un aumento del resultado operativo menor de lo esperado en el segundo trimestre, pero mantuvo sus perspectivas financieras para el año fiscal. (Información de Twesha Dikshit; Edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)