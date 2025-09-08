Bolsas europeas suben antes de la crucial moción de censura francesa

8 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el lunes, en un comienzo optimista de una semana repleta de acontecimientos que probablemente estará dominada por la incertidumbre política en Francia, que con toda seguridad empezará a buscar a su quinto primer ministro en tres años.

Se espera que el primer ministro francés, François Bayrou, en un momento en el que la segunda mayor economía del continente lucha por frenar su deuda. Francia también se enfrenta esta semana a la primera de muchas revisiones de su calificación crediticia.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,33%, hasta los 551 puntos, a las 0708 GMT, y el índice francés CAC 40

subía un 0,4%.

Aunque la jornada acaba de comenzar con ganancias, la renta variable francesa ha obtenido peores resultados que el índice STOXX en lo que va de año, presionada por el aumento de los rendimientos de los bonos a más largo plazo, que alcanzaban máximos de varios años por la preocupación por el gasto fiscal impulsado por la deuda.

Los valores del petróleo y el gas

lideraban las ganancias del sector con una subida del 1,2%, siguiendo la subida del 1,8% de los precios del crudo. La perspectiva de sanciones adicionales sobre el crudo ruso tras un ataque nocturno en Ucrania pesó más que el aumento de la producción previsto por la OPEP+.

Entre otros, Goldman Sachs rebajó su calificación de RyanAir

, haciendo que las acciones de la aerolínea irlandesa cayeran un 2%, mientras que Marks and Spencer

sumaba un 2,2% después de que la correduría Citi mejorara su calificación del minorista a "comprar" desde "neutral".

Las acciones de la empresa holandesa ASML

subían un 0,7%, al reaccionar los operadores a una información de Reuters según la cual la empresa se convertirá en el mayor accionista de la empresa francesa de inteligencia artificial Mistral AI.

(Información de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)