Bolsas europeas suben apostando a rebajas de tasas en EE.UU.

Las bolsas europeas cerraron mayoritariamente al alza este jueves, rozando máximos en algunos casos gracias al entusiasmo generado por las perspectivas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

La Bolsa de París subió un 1,13%, su nivel más alto desde marzo de 2025, y el DAX de Fráncfort avanzó un 1,28%, cerca de su máximo histórico de julio de 2025.

La Bolsa de Londres cayó un 0,20% tras alcanzar un máximo durante la sesión, al día siguiente de un cierre récord. Milán tuvo una ganancia marginal de 0,03%, y en Madrid, el índice Ibex cayó 0,27 puntos porcentuales.

