Bolsas europeas suben casi un 1% impulsadas por los bancos y la defensa

20 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas subían casi un 1% el lunes, impulsadas por los buenos resultados de los bancos y los valores de defensa, mientras los inversores asimilaban un par de resultados empresariales y evaluaban el impulso sectorial y las señales macroeconómicas. El índice continental STOXX 600 subía un 0,9%, hasta 571,05 puntos, a las 0750 GMT. Otros grandes índices regionales también cotizaban al alza. Los bancos europeos avanzaban un 1,6%, entre los que más subían del STOXX 600, recuperándose de una caída del 2,5% el viernes, cuando las señales de tensión crediticia en los prestamistas regionales estadounidenses inquietaron a los inversores. El índice STOXX aeroespacial y de defensa subía un 2,1% y se recuperaba de una fuerte caída el viernes, cuando las noticias de una cumbre prevista sobre la guerra en Ucrania sacudieron el sector.

Las acciones del fabricante sueco de equipos militares Saab

se revalorizaban un 3,1% después de que la empresa recibiera un contrato español de radares de artillería. Entre otros valores, Kering avanzaba un 4,2%, después de que el propietario de Gucci acordara vender su negocio de belleza a L'Oréal por 4000 millones de euros (4660 millones de dólares). Holcim subía un 1,4% tras un acuerdo de 1850 millones de euros (2160 millones de dólares) para adquirir el fabricante alemán de sistemas de muros Xella. El proveedor francés de piezas de automóviles Forvia perdía un 6%, tras registrar una caída del 3,7% en sus ventas del tercer trimestre.

En cuanto a los datos, los precios de producción alemanes cayeron más de lo esperado en septiembre. (Información de Sukriti Gupta en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)