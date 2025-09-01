Bolsas europeas suben con tirón del sector de salud ante el avance de Novo Nordisk

1 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el lunes, apoyadas por los valores del sector sanitario después de que un estudio mostrara que el fármaco para adelgazar Wegovy, de la farmacéutica danesa Novo Nordisk, ofrecía mejores beneficios para la protección del corazón que los tratamientos rivales de la estadounidense Eli Lilly. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,26%, hasta 551,56, a las 0713 GMT, tras registrar el viernes su primera pérdida semanal en cuatro semanas. Los valores del sector sanitario se situaban entre los más rentables.

Las acciones de Novo Nordisk, la cuarta mayor empresa sanitaria del índice STOXX, subían un 3,1% después de que la empresa dijera que Wegovy reduce el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte en un 57% frente a los medicamentos competidores de Eli Lilly

Mounjaro y Zepbound en una comparación en el mundo real.

Las acciones de las empresas de defensa

ganaban un 1,2%, con la británica BAE Systems

subiendo un 2%, al anunciar Noruega que había elegido a Reino Unido como socio estratégico para la adquisición de nuevas fragatas, en un acuerdo por valor de unos 10.000 millones de libras (US$13.510 millones).

Al otro lado del Atlántico, un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó el viernes que la mayoría de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son ilegales, aunque permitió que se mantuvieran en vigor hasta mediados de octubre para permitir nuevas apelaciones.

Se espera que el volumen sea ligero a lo largo del día debido a un festivo en Estados Unidos.

(Información de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)