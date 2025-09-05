Bolsas europeas suben entre avances tecnológicos y expectativa por empleo en EEUU

5 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el viernes a la espera del informe de empleo de EEUU, mientras que los valores tecnológicos se recuperaban, ayudados por Hexagon después de que la empresa sueca dijera que venderá su filial de diseño e ingeniería a la estadounidense Cadence Design.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía en los primeros compases de la sesión y se revalorizaba un 0,3%, hasta los 551,68 puntos, a las 0703 GMT. El índice se encaminaba a un cierre acumulado ligeramente alcista en una semana marcada por la volatilidad debido a la preocupación por la estabilidad fiscal de los Gobiernos. Los valores tecnológicos subían un 0,9% y se situaron entre los de mayor rendimiento sectorial, con Hexagon ganando un 6,8%. El acuerdo de la empresa con Cadence se valoró en US$3160 millones y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2026.

Ørsted

perdía un 1,3% después de que el promotor danés de parques eólicos recortara sus perspectivas de beneficios operativos para 2025, señalando velocidades del viento inferiores a lo normal. Temenos se desplomaba un 13,4% después de que el grupo de software bancario despidiera a su consejero delegado, Jean-Pierre Brulard, con efecto inmediato.

La atención se centrará en las nóminas estadounidenses de agosto, que se publicarán a las 1230 GMT.

Tras los informes de principios de esta semana que sugieren una creciente debilidad del mercado laboral en EEUU, el informe del viernes podría ser crucial para los inversores que han estado valorando un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de finales de este mes.

(US$1 = 0,8542 euros) (Información de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)