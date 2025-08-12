Bolsas europeas suben gracias al optimismo de la tregua entre Estados Unidos y China

12 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el martes, una extensión de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, mientras los inversores esperaban los datos de inflación de Estados Unidos para medir el impacto de los aranceles sobre las presiones de precios y la trayectoria de la política monetaria. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,4% a las 0710 GMT y la mayoría de las bolsas regionales cotizaban en verde.

Washington y Pekín ampliaron la tregua arancelaria 90 días, aranceles de tres dígitos hasta el 10 de noviembre, todos los demás elementos de la tregua en vigor, y las bases para una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping a finales de este año.

Mientras tanto, Trump dijo que tanto Kiev como Moscú tendrán que ceder terreno para poner fin a la guerra antes de su cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin el viernes. Entre los valores individuales, UBS caía un 0,9% después de que un inversor vendiera las acciones del gestor de patrimonios suizo. Sartorius subía un 3,6% después de que Jefferies mejorara la del proveedor de equipos farmacéuticos de "antener" a "omprar". Vestas Wind Systems subía un 3,5% tras recibir pedidos en EEUU para proyectos no revelados. Spirax Group era el valor más alcista del índice, con una subida del 16%, después de que los resultados del primer semestre de la empresa superaran las expectativas. (Información de Twesha Dikshit; edición de Rashmi Aich; editado en español por Irene Martínez)