Bolsas europeas suben mientras Inditex lidera la distribución y Novo Nordisk brilla

10 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el miércoles, lideradas por los minoristas después de que el gigante español de la moda rápida del segundo trimestre, mientras que también subía tras el anuncio del fabricante de Wegovy de medidas de reestructuración, incluidos recortes de plantilla. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,4%, hasta los 554,9 puntos, a las 0715 GMT, y se acercaba a su máximo en dos semanas. El sector minorista era el sector que más subía con un repunte del 2,2%, mientras Inditex subía un 6% después de que el propietario de Zara informara de una aceleración de las ventas de cara al trimestre de otoño, eclipsando unas ventas del segundo trimestre más débiles de lo esperado.

Las acciones de Novo Nordisk

avanzaban casi un 2% después de que la empresa danesa dijera que podría recortar alrededor del 11,5% de su plantilla. Se espera que el plan de reestructuración permita ahorrar unos US$1260 millones anuales, en un momento en que la empresa lucha por seguir siendo competitiva en el mercado de los medicamentos para adelgazar. También fue un día optimista para los valores tecnológicos europeos, con el fabricante alemán de software SAP y la empresa neerlandesa ASML subiendo cerca de un 1% cada uno, después de que Oracle proyectara más de medio billón de dólares en pedidos reservados en la nube. Las acciones de la empresa estadounidense que cotizan en Fráncfort se un 30%.

(US$1 = 6,3725 coronas danesas) (Información de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)