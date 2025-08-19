Bolsas europeas suben mientras los inversores sopesan un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania

19 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el martes, mientras los inversores veían la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania tras las alentadoras señales diplomáticas recibidas después de una reunión de la Casa Blanca con líderes europeos. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%, hasta las 0708 GMT, con la mayoría de las principales bolsas regionales en verde.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que Washington ayudaría a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Rusia allí, aunque el alcance de cualquier ayuda no estaba claro de inmediato.

La promesa se produjo tras una reunión de la Casa Blanca con los líderes europeos y se espera que las garantías formales se concreten en los próximos 10 días.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que Zelenski y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirían en las próximas dos semanas y que Trump ampliaría después una reunión a tres bandas para iniciar las negociaciones.

Acciones de defensa

caían un 0,7%, presionadas por las noticias de una posible cumbre de Ucrania y Rusia, en un momento en que las esperanzas de una desescalada redujeron la demanda de activos relacionados con el sector militar.

Las acciones de Renk Group, Rheinmetall y Hensoldt caían entre un 1,9% y un 3,2%. Merck retrocedía marginalmente después de que Barclays rebajara la calificación de la empresa a "igual ponderación" desde "sobreponderar". (Información de Twesha Dikshit; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)