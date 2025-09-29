Bolsas europeas suben por acciones de salud y lujo, con foco en posible cierre de Gobierno de EE.UU.

LA NACION

Por Shashwat Chauhan, Amir Orusov y Purvi Agarwal

29 sep (Reuters) - Las acciones europeas subieron el lunes, ya que el alza de los valores de los sectores sanitario y de lujo compensaron la debilidad de los bancos y la energía, mientras los inversores están atentos a un posible cierre del Gobierno estadounidense que podría retrasar la publicación de datos económicos clave.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,2%, tras cerrar plano la semana anterior.

* Las acciones del sector sanitario lideraron los avances, con una mejora del 0,9%. La farmacéutica UCB tocó un máximo histórico después de que su rival MoonLake Immunotherapeutics publicó datos contradictorios sobre su medicamento contra una enfermedad cutánea.

* El laboratorio GSK sumó un 2,2% tras anunciar que Emma Walmsley dejará su cargo de presidenta ejecutiva y será sustituida por Luke Miels en enero. AstraZeneca mejoró cerca de un 1% tras decir que cotizará directamente en la Bolsa de Nueva York.

* Las mineras europeas ganaron un 1,7%, al hilo de las ganancias en el precio de los metales, en una sesión en la que el oro alcanzó máximos históricos y los precios del cobre en Londres también avanzaron, mientras que los papeles tecnológicos subieron un 1,1%.

* Los valores de lujo también subieron y el índice general mejoró un 1,9%, recuperando el terreno perdido la semana pasada.

* En el lado opuesto, los bancos de la zona euro cedieron un 1,1% y el Commerzbank alemán restó un 3%, mientras que las acciones del sector energético cayeron como consecuencia del descenso del 2% en los precios del crudo.

* Los inversores están a la espera de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los principales líderes demócratas y republicanos del Congreso para discutir la ampliación de la financiación del Gobierno. Sin un acuerdo, un cierre comenzaría el miércoles.

(Editado en español por Carlos Serrano)

