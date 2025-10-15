Bolsas europeas suben y LVMH impulsa el sector del lujo

15 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas avanzaban el miércoles, después de que los buenos resultados de la francesa LVMH provocaran un repunte de los grupos de lujo y disiparan las preocupaciones de que la ralentización del crecimiento mundial y las guerras arancelarias estén pasando factura a la salud de las empresas.

Las acciones de LVMH

subían más de un 12%, lo que supuso su mejor subida en un día en casi dos años, después de que la empresa informara de unas ventas mejores de lo esperado en el tercer trimestre, impulsadas por la mejora de la demanda en China. Otros valores de lujo como Hermès, L'Oréal, Richemont y Moncler avanzaban entre un 2,7% y un 7,2%. El índice francés de valores de primera clase, con un elevado componente de lujo, se un 2,5%, mientras que el índice europeo STOXX 600 ganaba un 0,8%. ASML subía un 3,5% después de que el mayor proveedor mundial de equipos de fabricación de chips del mercado en cuanto a los pedidos del tercer trimestre y las previsiones para el cuarto trimestre. El productor alemán de cobre Aurubis descendía un 7,1% y un operador señaló como causa de la caída el lanzamiento por parte de su accionista mayoritario, Salzgitter, de una oferta de 500 millones de euros en bonos canjeables por acciones de Aurubis. (Información de Sruthi Shankar en Bengaluru; edición de Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)