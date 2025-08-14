Bolsas europeas tocan máximos de dos semanas mientras los inversores evalúan los beneficios

14 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el jueves hasta tocar máximos de dos semanas, mientras los inversores evaluaban los resultados empresariales y los datos económicos. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% a las 0710 GMT, mientras que el índice británico FTSE 100 caía un 0,2%.

La economía británica crecía un 0,3% más rápido de lo previsto en el segundo trimestre, según las cifras oficiales. Los economistas encuestados por Reuters, así como el Banco de Inglaterra, habían previsto un crecimiento del 0,1% para el periodo de abril a junio.

Las bolsas mundiales han subido recientemente, impulsadas por las firmes apuestas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos el mes que viene, lo que ha llevado a máximos históricos en Wall Street. Entre los valores individuales, Embracer se desplomaba un 24,1% y fue el valor más rezagado del índice STOXX 600, después de que el beneficio operativo de la empresa de juegos de azar en el primer trimestre incumpliera las estimaciones. Carlsberg descendía un 4,8% después de que la cervecera danesa sus previsiones semestrales de beneficios y volumen, y afirmara que no espera ninguna mejora en el entorno de consumo para lo que queda de año. (Información de Twesha Dikshit en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)