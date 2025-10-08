Bolsas francesas se recuperan y el STOXX europeo sube a máximos históricos

Por Shashwat Chauhan, Amir Orusov y Pranav Kashyap

8 oct (Reuters) - Las acciones europeas alcanzaron máximos históricos el miércoles, impulsadas por las fuertes subidas de los valores franceses y españoles, y de los fabricantes de acero, que repuntaron después de que la UE dio a conocer sus planes para recortar cuotas de importación.

* El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,8%, a un récord, mientras que las acciones francesas ganaron un 1,1% y las españolas tocaron su marca más alta desde 2007.

* El DAX alemán cerró en máximos de casi tres meses.

* Los bancos fueron los que más impulsaron al STOXX 600, con una subida superior al 1%.

* El prestamista británico Lloyds ascendió después de que el organismo de supervisión financiera del Reino Unido propuso un paquete de compensaciones menor de lo esperado por las ventas indebidas de financiación de automóviles.

* Societe Generale y la italiana BPER Banca también se sumaron a la subida, impulsando las ganancias de todo el sector.

* Los fabricantes de acero avanzaron después de que la Comisión Europea propusiera recortar casi a la mitad las cuotas de importación de acero libres de aranceles, lo que hizo que las acciones de ArcelorMittal, Aperam, Thyssenkrupp y SSAB treparan entre un 4% y un 7%.

* El índice más amplio de recursos básicos subió un 1,9%.

* La incertidumbre política de Francia siguió siendo el centro de atención, luego de que el primer ministro provisional, Sébastien Lecornu, se mostró prudentemente optimista y sugirió que podría alcanzarse un acuerdo presupuestario a finales de año, lo que podría evitar unas elecciones anticipadas. (Reporte de Shashwat Chauhan y Pranav Kashyap en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición en español de Javier López de Lérida)