Bolsas hacen pausa mientras mercados esperan resultados tecnológicos y tasas

Por Samuel Indyk y Wayne Cole

LONDRES, 28 oct (Reuters) - Las acciones mundiales frenaban su escalada el martes, tras las fuertes alzas recientes, a pesar incluso de que las expectativas de un deshielo en las tensiones comerciales mundiales mantenían el apetito por el riesgo, mientras se esperan los resultados de las grandes firmas de megacapitalización esta semana.

* La probabilidad de que esta semana bajen los costos de endeudamiento en Estados Unidos y Canadá favorecía a los bonos y pesaba sobre el dólar, mientras los inversores están atentos a ver hasta qué punto se mostrará expansiva la Reserva Federal en sus perspectivas.

* Por su parte, un activo de refugio como el oro volvía a cotizar por debajo de los US$4000 la onza, acumulando un declive cercano al 10% en las seis últimas sesiones.

* "Hay una razón fundamental por la que el oro ha subido y es sobre todo la demanda de los bancos centrales", dijo George Lagarias, de Forvis Mazars. "Lo que estamos viendo es una corrección muy natural y, me atrevería a decir, bienvenida. El mercado necesita enfriarse y avanzar a un ritmo más natural".

* El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,2% tras alcanzar un récord en la víspera. Las principales bolsas continentales —Fráncfort, París y Londres— operaban con escasos cambios, mientras que el IBEX español tocó un nuevo pico, su primero desde el inicio de la crisis financiera en 2007.

* En Japón, el Nikkei cedió un 0,6%, tras subir un 2,5% el lunes gracias al repunte de los valores tecnológicos, que le han permitido ganar casi un 27% en lo que va de año.

* El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón cedía un 0,6%, mientras que los valores chinos cayeron un 0,2%. El índice compuesto de Shanghái superó la barrera de los 4000 puntos por primera vez desde mediados de 2015, aunque cerró por debajo.

* Los futuros del S&P 500 y los del Nasdaq se mantenían cerca de máximos históricos. Los valores tecnológicos volvieron a liderar las alzas de Wall Street el lunes, con Qualcomm disparándose un 11% tras presentar dos chips de inteligencia artificial para centros de datos.

* Hay grandes expectativas para los "siete magníficos" de la tecnología, que presentarán sus resultados esta semana.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó hasta el 3,98%, mientras los inversores esperan la reunión de la Fed del miércoles, donde se da por hecho que habrá un recorte de tasas de un cuarto de punto.

* El yen se fortaleció cuando el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, abogó por una "política monetaria sólida" durante una reunión con su homóloga japonera, Satsuki Katayama.

El dólar bajaba un 0,6%, a 152,05 yenes, por debajo del máximo de 153,29 alcanzado el lunes.

* El euro subía a US$1,1648 y el índice dólar bajaba un 0,1%, a 98,69 unidades, dentro de su reciente rango de fluctuación.

* Los precios del crudo declinaban cerca de un 2% tras una información de Reuters según la cual ocho países del grupo OPEP+ se inclinan por otro modesto aumento de la producción para diciembre, mientras Arabia Saudita presiona para recuperar cuota de mercado.

(Editado en español por Carlos Serrano)