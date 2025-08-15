Bolsas mundiales cotizan estables; petróleo cae a la espera cumbre Trump-Putin

(.)

Por Chibuike Oguh y Iain Withers

NUEVA YORK/LONDRES, 15 ago (Reuters) - Las bolsas mundiales cotizaban planas el viernes, cerca aún de máximos históricos, a la espera de la reunión sobre Ucrania entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a corto plazo caía, ya que los mercados anticipan un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,09% tras tocar un máximo histórico, mientras que los índices S&P 500 y Nasdaq retrocedían lastrados por las acciones de tecnología, servicios públicos y finanzas.

* "Este mercado sigue subiendo y la clave está en las ganancias y los márgenes", dijo Talley Leger, de The Wealth Consulting Group en Nueva Jersey. "Las cifras de inflación que vimos esta semana correspondieron sobre todo a los servicios, y en una economía basada en servicios como la nuestra, esto es positivo para los márgenes de beneficio".

* Datos publicados en la jornada mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,5% con respecto al mes previo, después de que un aumento inesperado en los precios al productor el jueves reavivó la preocupación por la inflación y redujo las expectativas del mercado sobre recortes mayores de tasas de la Fed este año.

* Las acciones europeas alcanzaron un máximo de casi cinco meses antes de retroceder, ya que los inversores se vieron respaldados por una temporada de resultados mayormente positiva. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un leve declive.

* El índice de acciones mundiales de MSCI consolidaba sus recientes ganancias y mejoraba un 0,05% a 952,34 unidades, cerca del récord de 954,21 alcanzado el miércoles.

* La Casa Blanca dijo que la cita entre Trump y Putin tendrá lugar a las 11:00 hora de Alaska (1900 GMT), y que las esperanzas del presidente estadounidense de lograr un acuerdo de alto el fuego en Ucrania son inciertas. Trump ha dicho que podría celebrarse una segunda cumbre junto al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, si las conversaciones van bien.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele fluctuar en consonancia con las expectativas sobre las tasas de la Fed, cedía 0,9 puntos básicos, al 3,73%, y el de las notas a 10 años subía 0,3 puntos básicos, al 4,297%.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, restaba un 0,45%, a 97,74 unidades.

* La moneda estadounidense caía un 0,64% frente a su par japonés, a 146,82 yenes.

Los datos del PBI japonés publicados el viernes mostraron que la economía se expandió a un ritmo anualizado del 1,0% en el trimestre de abril a junio, superando las estimaciones de los analistas.

En los mercados de materias primas, los precios del crudo restaban en torno a un 0,8%, mientras que el oro al contado subía un 0,17%, a US$3341,26 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0,22%, a US$3342,70.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)