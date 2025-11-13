Bolsas mundiales en alza tras fin de parálisis gubernamental en EEUU

Las bolsas asiáticas cerraron el jueves en alza, mientras las europeas continuaron los aumentos de la víspera, luego de un acuerdo en Estados Unidos para poner fin al prolongado cierre gubernamental.

Los legisladores en Washington aprobaron la noche del miércoles un acuerdo presupuestario que permitió poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia.

El presidente Donald Trump firmó el acuerdo que permitió reabrir servicios cruciales, como la divulgación de indicadores económicos, tras 43 días de cierre.

Las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Seúl, Singapur, Bombay, Manila, Bangkok y Yakarta cerraron el jueves en alza, aunque las de Sídney, Wellington y Taipéi cayeron.

En tanto, las bolsas europeas tuvieron el miércoles una jornada exitosa gracias al fin del "shutdown" estadounidense, con récords en la sesión o en el cierre de las bolsas de Londres, Madrid, Milán y el índice europeo Stoxx Europe 600.

"Es el fin del cierre federal más largo de la historia política estadounidense. En este enfrentamiento, los demócratas no lograron obtener mucho, contribuyendo a alimentar la división interna del partido", comentaron analistas de Natixis.

