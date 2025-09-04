Bolsas obvian liquidación en China mientras los mercados de bonos se animan

Por Marc Jones

LONDRES, 4 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales subían en su mayoría el jueves, gracias a los comentarios cautos de las autoridades de la Reserva Federal y a una subasta sin problemas de bonos a 30 años en Japón, que aliviaron el reciente nerviosismo de los mercados de deuda pública.

* Las bolsas chinas se desplomaron tras conocerse que Pekín quiere frenar la escalada alcista de las acciones, sobre todo del sector tecnológico, pero Europa y Wall Street cotizaban con alzas al disminuir la preocupación por el aumento de los costos del endeudamiento público a largo plazo en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

* Los precios del crudo prolongaban su semana de debilidad después de que Reuters informó que los funcionarios de la OPEP+ están estudiando aumentar los objetivos de producción este fin de semana, mientras que el dólar cotizaba plano antes del crucial informe de empleo del viernes.

* La subida de las cifras de solicitudes de subsidio de desempleo fue un aperitivo, aunque los operadores se contentaban con mantener la pólvora seca.

* En los últimos días, varias autoridades clave de la Fed han reforzado las expectativas de una inminente bajada de tasas de interés. Los mercados monetarios ven casi un 100% de probabilidades de que haya un recorte en la reunión de este mes.

* "Los mercados están un poco más convencidos de que la Fed recortará las tasas este mes, lo que ejerció una leve presión a la baja sobre el rendimiento de los bonos", dijo Derek Halpenny, jefe de análisis de la división de mercados globales de MUFG.

* Los compradores de bonos europeos hicieron bajar el retorno del bono alemán a 30 años hasta el 3,3%. El francés declinó un poco más, al 4,4%, después de haber alcanzado el 4,523% el martes, su nivel más alto desde junio de 2009, por miedo a un nuevo colapso del gobierno.

* Los principales movimientos se produjeron en China, tras conocerse que los reguladores están preparando medidas para enfriar los mercados de renta variable. Los valores más destacados de Pekín cayeron hasta un 2,6%, mientras que el índice tecnológico STAR 50, que se disparó casi un 30% el mes pasado, restó más de un 6%, en su peor jornada desde abril.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba al 4,18%, mientras que el de sus pares con vencimiento a dos años, más sensible a las tasas, se situaba en el 3,6%, su mínimo desde principios de mayo.

* El dólar mejoraba un 0,2% frente a su par japonés, a 148,45 yenes, manteniéndose dentro del rango en el que ha permanecido desde principios de agosto.

También se apreciaba levemente frente al euro, a US$1,1650.

* En los mercados de materias primas, los precios del crudo perdían más de un 1% y el oro al contado cedía un 0,5%, tras tocar en la víspera un pico histórico de US$3578,5 la onza.

(Editado en español por Carlos Serrano)