Bolsas operan mixtas y oro bate récords en medio de cierre del Gobierno de EEUU

Por Samuel Indyk y Koh Gui Qing

NUEVA YORK/LONDRES, 1 oct (Reuters) - Wall Street y el dólar retrocedían el miércoles, mientras que el oro tocó un máximo histórico, ya que el gobierno estadounidense cerró gran parte de sus operaciones, retrasando la publicación de datos cruciales sobre el empleo que podrían enturbiar las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Los datos de las nóminas privadas de Estados Unidos mostraron se perdieron 32.000 puestos de trabajo el mes pasado, en contra de las expectativas de la creación de 50.000, lo que aumentó la preocupación de que el mercado laboral estadounidense podría estar debilitándose.

* El informe de empleo de septiembre del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, más exhaustivo y seguido de cerca, no se publicará el viernes debido al cierre, un resultado que, según los inversores, complicaría la capacidad de la Reserva Federal para evaluar la salud económica de Estados Unidos mientras sopesa posibles recortes de tipos.

* El S&P 500 perdía un 0,2%, el Nasdaq Composite caía un 0,3%, y el Dow Jones Industrial Average operaba plano. El letárgico comportamiento de Wall Street mantenía sin cambios al índice de acciones globales de MSCI.

* Los precios del oro llegaron a subir a US$3895 la onza, alcanzando un máximo histórico por tercera sesión consecutiva, mientras que el rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años caía 4 puntos básicos a 4,1097%.

* Las acciones europeas resistían la tendencia mundial, y el índice pancontinental STOXX 600 subía un 1,1% y se acercaba a su máximo histórico.

* El FTSE 100 de Gran Bretaña y el SMI de Suiza obtenían mejores resultados, impulsados por los valores del sector sanitario, que subieron por las expectativas de que podrían evitar aranceles excesivos a las importaciones estadounidenses después de que el presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con Pfizer sobre los precios de los medicamentos con receta.

* El índice japonés Nikkei bajó un 0,9% el miércoles, tras una subida del 11% el trimestre anterior.

Las acciones de Corea del Sur ganaron un 0,9%, sumándose al alza del 11,5% del último trimestre, después de que los datos mostraron que sus exportaciones aumentaron en septiembre al ritmo más rápido en 14 meses.

* En los mercados de divisas, el índice dólar retrocedía por cuarto día consecutivo, perdiendo un 0,24% a 97,608.

* El euro subía un 0,1% a US$1,1735, mientras que la libra esterlina avanzaba un 0,4% a US$1,3503.

* El dólar caía un 0,6% a 147,06 yenes, después de que una encuesta del Banco de Japón mostró que la confianza entre los grandes fabricantes japoneses mejoró por segundo trimestre consecutivo, aumentando las posibilidades de una subida de los tipos de interés este mismo mes.

* El crudo estadounidense bajaba cerca de un 1%, a US$61,77 el barril, mientras que el Brent caía un 1%, a US$65,39.

(Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)