Bolsas suben con foco puesto en la reforma de la Fed; oro toca récord

Por Gregor Stuart Hunter y Amanda Cooper

SINGAPUR/LONDRES, 8 ago (Reuters) - Las acciones mundiales subían el viernes junto al dólar, ya que los inversores se aferran a la opinión de que las tasas de interés podrían seguir bajando en Estados Unidos, mientras los futuros del oro mejoraban tras conocerse la existencia de aranceles a las importaciones estadounidenses de lingotes.

Un índice de valores mundiales cotizaba cerca de máximos históricos, contrarrestando la debilidad de Wall Street en la víspera, y las acciones europeas se veían impulsadas por una serie de sólidos beneficios y por el optimismo de que los fuertes gravámenes estadounidenses que entraron en vigor el jueves serán objeto de negociación.

Las perspectivas de la política monetaria en Estados Unidos, un eje para los mercados globales, se han vuelto aún más cuestionables debido a una serie de cambios en la Reserva Federal, donde los responsables de política están divididos sobre el impacto de la inflación y hay cambios en su liderazgo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que nominará al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar un puesto vacante en la Fed durante unos meses, mientras la Casa Blanca busca una incorporación permanente a la junta de gobierno del banco central y continúa su búsqueda de un nuevo presidente.

"Bloquea un voto a favor de los recortes de tasas en todas las reuniones de aquí a fines de enero", dijo Ray Attrill, del National Australia Bank en Sídney. "Los mercados ya tienen una expectativa muy fuerte de que habrá un recorte de tasas, aunque hay un interrogante sobre si logrará la ratificación a tiempo para la reunión de septiembre".

El índice de acciones mundiales de MSCI ganaba un 0,1%, cerca de los máximos históricos alcanzados hace dos semanas, y en camino a un alza semanal del 2%, su mejor resultado desde mediados de junio.

El paneuropeo STOXX 600 europeo mejoraba un 0,2%.

* Los futuros del oro en Estados Unidos tocaron un pico después de que el Financial Times informó de que Washington impuso aranceles a las importaciones de lingotes de oro de 1 kilo, que constituyen la mayor parte de las exportaciones de lingotes de Suiza, citando una carta del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras.

* El oro al contado sumaba un 0,1%, a US$3400 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subieron hasta un 2,3%, a un máximo histórico de US$3477.

* Los futuros de las acciones estadounidenses sumaban un 0,2%, apuntando a una apertura al alza más tarde en la sesión.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaba estable al 4,2442%, tras la escasa demanda vivida en una subasta de deuda a 30 años, la última de una serie de ventas mediocres esta semana.

* El dólar se apreciaba un 0,1% frente al yen, a 147,24 unidades.

* El euro declinaba un 0,2% a US$1,1648, aunque acumula un alza mensual del 2,13%, y el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, mejoraba un 0,2%, a 98,21 unidades.

(Editado en español por Carlos Serrano)