Bolsas suben con foco puesto en reestructuración de la Fed; oro toca récord

Por Chris Prentice y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 8 ago (Reuters) - Las acciones mundiales subían el viernes, ya que los inversores se aferraban a la opinión de que las tasas de interés podrían seguir bajando en Estados Unidos, mientras los futuros del oro estadounidense tocaron un récord ante la incertidumbre sobre la aplicación de aranceles de importación específicos de cada país a los lingotes más comercializados.

* Un reporte sobre planes de tregua entre Estados Unidos y Rusia hizo caer los precios mundiales del petróleo en US$1 por barril, a su mínimo de la sesión. Las perspectivas económicas afectadas por los aranceles aumentaron la presión sobre el crudo.

* El dólar se dirigía a una baja semanal luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que nominará al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar un puesto vacante en la Fed durante unos meses, mientras la Casa Blanca busca una incorporación permanente a la junta de gobierno del banco central y continúa su búsqueda de un nuevo presidente.

* Eso redujo su lista de candidatos para reemplazar al presidente del banco central, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo.

* "Esto asegura la votación a favor de los recortes de tasas en todas las reuniones desde ahora hasta finales de enero", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia cambiaria del National Australia Bank en Sídney. "Los mercados ya tienen una expectativa muy fuerte de que habrá un recorte de tasas, aunque hay un interrogante sobre si logrará la ratificación a tiempo para la reunión de septiembre".

* Además, el gobernador de la Fed Christopher Waller se perfilaba como uno de los favoritos para dirigir el banco central.

* El índice de acciones mundiales de MSCI subía un 0,53%, justo por debajo de los máximos históricos alcanzados hace dos semanas.

* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba un 0,53% a 44.201,25 puntos; el S&P 500 subía un 0,72% a 6385,95 puntos; y el Nasdaq Composite sumaba un 0,85% a 21.423,01 puntos.

* En Europa, las acciones se vieron impulsadas por una serie de sólidos resultados corporativos y el optimismo de que los elevados aranceles estadounidenses que entraron en vigor el jueves serían objeto de negociación.

* El índice STOXX 600 ascendía un 0,15%.

Los resultados corporativos, en general optimistas, y las firmes expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed han impulsado la subida de las acciones europeas desde sus mínimos de cinco semanas del viernes pasado.

* Según una resolución publicada el viernes en el sitio web del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Washington podría aplicar aranceles de importación específicos para cada país a las barras de oro más comercializadas en Estados Unidos, una medida que perturbaría las cadenas de suministro globales del metal.

* Los futuros del oro en Estados Unidos alcanzaron un récord de US$3534,10 más temprano en la sesión, cuando el Financial Times informó la noticia por primera vez.

* En otras materias primas, los futuros del petróleo Brent bajaban un 0,33%, a US$66,21 por barril, y el crudo estadounidense caía un 0,5%, a US$63,56.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía 3,7 puntos básicos al 4,2442%, tras la débil demanda en una subasta de deuda a 30 años, la última de una serie de ventas mediocres esta semana.

* El dólar subía un 0,45% frente al yen, a 147,24 unidades.

* El euro declinaba un 0,11% a US$1,1648, y el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, mejoraba un 0,25%.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur y Nikhil Sharma y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)