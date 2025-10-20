Bolsas suben mientras apuestas sobre tasas calman nerviosismo por resultados

Por Naomi Rovnick y Wayne Cole

LONDRES/SÍDNEY, 20 oct (Reuters) - Las bolsas mundiales subían el lunes, entre apuestas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos y de gasto en estímulos en Japón, equilibrando el nerviosismo sobre los bancos regionales estadounidenses con esperanzas sobre los beneficios de los titanes de la inteligencia artificial en Wall Street.

* Los futuros de Wall Street apuntaban a un alza en torno al 0,3%. El índice VIX, que mide la volatilidad esperada en el S&P 500, alcanzó la semana pasada su nivel más alto desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aranceles comerciales el 2 de abril.

* "Los riesgos se están acumulando en todas partes", dijo Caroline Shaw, de Fidelity International.

Hay (...) mucha volatilidad detrás de eso".

* La rotación hacia los valores internacionales era evidente, con un alza del 0,6% en las acciones europeas y del 2,8% en el Nikkei japonés, hasta un récord, ya que un acuerdo de coalición sentó las bases para que Sanae Takaichi, partidaria del estímulo, se convierta en primera ministra.

* Un activo de refugio como el oro mejoraba un 0,3%, a US$4263 la onza, tras dispararse un 6% la semana pasada en respuesta al aumento de las dudas sobre el sector crediticio estadounidense y señales de tensión en los bancos regionales del país.

* En los próximos días se conocerán informes de resultados corporativos que podrían afectar a la confianza, como los de Tesla y Netflix, mientras que los grupos de consumo Procter & Gamble y Coca-Cola podrían ofrecer una instantánea de la marcha de la economía estadounidense.

* Los operadores apuestan de forma unánime a que la Reserva Federal recortará las tasas en un cuarto de punto la próxima semana y de nuevo en diciembre, con una caída al 3% del tipo de los fondos el año que viene, ya que el presidente de la entidad, Jerome Powell, no se ha opuesto a este optimismo.

* No obstante, la Fed también acudirá a su próxima reunión de política monetaria sin una visibilidad completa de la marcha de la economía estadounidense, ya que el cierre del Gobierno estadounidense desde el 1 de octubre ha suspendido la publicación de las cruciales cifras de empleo.

* También se espera que los datos de inflación subyacente que se publicarán el viernes muestren que el crecimiento de los precios se mantuvo en el 3,1% en septiembre, por encima aún del objetivo medio del 2% de la Fed.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que marca la pauta de los costos de la deuda de las empresas y los hogares a escala mundial, ha caído más de 50 puntos básicos desde junio y en su última cotización operaba en torno al 4,01%.

* Los posibles recortes de la Fed también han contribuido a depreciar aún más el dólar frente a las divisas europeas y las de mayor rendimiento. El euro subía a US$1,1662 tras soportar la presión de la inesperada rebaja de la calificación crediticia de Francia por parte de la agencia Standard & Poor's la semana pasada.

* El billete verde se mantenía al menos firme ante el yen , ya que los mercados de divisas redujeron a poco más del 20% las probabilidades de que el Banco de Japón suba las tasas este mes, mientras ven probable que se apoyen los esfuerzos de estímulo del Gobierno.

* El precio del crudo declinaba cerca de un 1%, presionado por los planes de suministro de la OPEP+.

(Editado en español por Carlos Serrano)