Bolsas suben por apuestas recorte tasas; agitación política desestabiliza monedas

Por Ankur Banerjee y Alun John

NUEVA YORK/LONDRES, 8 sep (Reuters) - El índice bursátil global subió el lunes, mientras que el dólar cayó a nivel general, aunque se apreció frente al yen, mientras los inversores lidiaban con la incertidumbre política en países desde Japón e Indonesia a Francia y Argentina.

* Una contundente derrota electoral del partido gobernante del presidente argentino Javier Milei en la provincia de Buenos Aires envió el peso argentino a un mínimo histórico, con un desplome de hasta 7,5%.

* Las acciones argentinas se desplomaron más del 10%, encaminándose a la mayor caída diaria desde marzo de 2020, lo que generó incertidumbre antes de unas elecciones clave en octubre.

* El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dimitió el domingo, abriendo un período de incertidumbre potencialmente prolongado en un momento inestable para la cuarta economía más grande del mundo, lo que provocó la depreciación del yen frente al dólar.

* El cuarto primer ministro de Francia en menos de dos años, François Bayrou, parecía abocado a la derrota en una moción de confianza el lunes, hundiendo aún más a la segunda economía más grande de la zona euro en la parálisis política y económica.

* En Indonesia, las acciones revirtieron alzas iniciales para cerrar a la baja, mientras que la rupia subió tras la destitución del ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, en una reestructuración del gabinete.

* El viernes se publicaron datos laborales estadounidenses de agosto más débiles de lo esperado, lo que pareció confirmar la necesidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

* La perspectiva de un recorte y el optimismo de que los datos de inflación estadounidenses, que se publicarán a finales de semana, serían benignos, hicieron bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense por cuarto día consecutivo, a su nivel más bajo desde abril.

* El índice MSCI de acciones globales ganaba 0,35%, a 959,07, recuperándose de las pérdidas del viernes, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 (STOXX) subió 0,28%.

* Las acciones de mercados emergentes avanzaban 0,58%, a 1283,41 puntos.

* El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, cerró con un alza de 0,67%, en 674,48 puntos, mientras que el Nikkei japonés ganó 1,45%, a 43.643,81 unidades.

* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 0,02%, a 45.393,03 puntos; el S&P 500 subía 0,31%, a 6501,58 puntos; y el Nasdaq Composite sumaba 0,82%, a 21.877,23 puntos.

* En cuanto a divisas, el índice dólar, que compara el dólar con una cesta de divisas que incluye al yen y el euro, caía 0,29%, a 97,59, mientras que el euro subía 0,24%, a US$1,1745.

Frente al yen, el dólar se fortalecía un 0,27%, a 147,78 yenes.

Mientras, el retorno de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caía 2,5 puntos básicos, al 4,061%, mientras que la rentabilidad a 30 años bajaba 5,1 puntos básicos, al 4,7233%. El rendimiento a 2 años, que suele fluctuar en consonancia con las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, cedía 1,6 puntos básicos, al 3,491%.

En materias primas, el crudo estadounidense subía un 0,45%, a US$62,16 por barril, y el Brent avanzaba un 0,64% a US$65,92 por barril. Además, el oro superó los US$3600 por onza por primera vez el lunes, ya que los débiles datos laborales estadounidenses reforzaron las expectativas de recortes de las tasas de la Fed.

(Reporte de Sinéad Carew en Nueva York, Ankur Banerjee en Singapur y Alun John en Londres; Editado en Español por Manuel Farías)