Bolsas suben y retorno de bonos cae tras informe de inflación en EEUU

Por Naomi Rovnick

LONDRES, 12 ago (Reuters) - Las bolsas subían el martes, tras un dato de precios al consumo en Estados Unidos que disipó el temor a que los aranceles estén empezando a acelerar la inflación, después de que Washington y Pekín acordaron una tregua en su guerra comercial que evitó un aumento de los gravámenes a las importaciones chinas.

* Los tres principales índices de acciones de Wall Street avanzaban en torno a un 0,5%, con el S&P 500 y el Nasdaq cerca de máximos históricos gracias a las apuestas de recortes de tasas de interés y a los sólidos beneficios de las tecnológicas.

* En los 12 meses transcurridos hasta julio, el Índice de Precios al Consumo (IPC) en Estados Unidos avanzó un 2,7%, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, algo por debajo del 2,8% previsto por los economistas consultados por Reuters.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense perdía 4 puntos básicos, al 4,269%, y el de las notas a dos años, que sigue las expectativas de tasas, bajaba 2 puntos básicos, al 3,73%.

* Los inversores estaban en vilo antes del dato de inflación, ya que llegaba tras un informe laboral inesperadamente débil el 1 de agosto y podían hacer que la preocupación por la estanflación en Estados Unidos se convirtiera en un asunto dominante a escala mundial.

* Según Mayank Markanday, de Foresight Group, incluso el mero temor a ese escenario de bajo crecimiento y precios más altos causaría "estragos" en la renta fija y variable, al hacer mucho más volátiles los bonos a más largo plazo, que fijan los costos de financiación en todo el mundo.

* No obstante, los mercados operaban el martes con alivio a corto plazo, ya que los datos de precios, más suaves de lo esperado, reafirmaron las apuestas de recortes de tasas en Estados Unidos.

Los operadores prevén unos 57 puntos básicos de rebajas de la Fed para fines de año.

* El dólar cedía un 0,1% frente al euro, a 1,162 unidades, y recortaba sus ganancias ante el yen, a 148,29 unidades.

* Las acciones asiáticas mejoraron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que pausó durante otros 90 días los gravámenes de tres dígitos sobre las importaciones chinas.

* El índice Nikkei japonés tocó un máximo histórico, mientras que las acciones europeas también avanzaban.

* La libra esterlina se apreciaba un 0,4% frente al dólar, ya que los operadores creen que el Banco de Inglaterra se quedará rezagado respecto a otros bancos centrales -exceptuando la Fed- a la hora de bajar las tasas.

* El oro al contado subía a US$3353 por onza tras caer casi un 1,6% el lunes en respuesta al anuncio de Trump de que no habrá aranceles sobre los lingotes importados.

* Los precios del crudo restaban en torno a un 0,5% antes de la reunión del 15 de agosto entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, destinada a negociar el fin de la guerra en Ucrania.

(Editado en español por Carlos Serrano)