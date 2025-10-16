Bolsas y euro suben, mientras Gobierno francés supera dos cuestiones de confianza

Por Marc Jones

LONDRES, 16 oct (Reuters) - Las acciones volvían a operar el jueves en máximos históricos, ya que los sólidos beneficios empresariales ayudaban a compensar la tensión comercial entre Estados Unidos y China, mientras que el euro subía después de que el primer ministro de Francia superó dos cuestiones de confianza.

* El atractivo del oro como refugio no daba señales de disminuir y extendía su racha récord de alzas, pero el dólar caía por tercer día consecutivo y el petróleo avanzaba desde mínimos de cinco meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que India se comprometió a dejar de comprar crudo a Rusia.

* Mientras tanto, los mercados de deuda europeos se enfriaban tras una mejora de cuatro días que elevó los costos de endeudamiento regionales a su nivel más bajo en meses.

* Durante la jornada, el primer ministro francés, Sebastien Lecornu, superó dos cuestiones de confianza en el Parlamento.

* Más temprano en Asia, el índice japonés Nikkei ganó un 1,3% y el yen declinaba, ya que las perspectivas de que Sanae Takaichi se convierta en primera ministra parecían mejorar, avivando las apuestas sobre una reactivación del gasto público y una política monetaria flexible.

* Las acciones relacionadas con los chips y la inteligencia artificial también recibieron un impulso, ya que el fabricante taiwanés de chips TSMC -entre cuyos clientes se encuentran Nvidia y Apple- registró unos beneficios récord al cierre de la sesión.

* El KOSPI surcoreano, dominado por el sector tecnológico, sumó un 2,2%, tocando un nuevo pico histórico, después de que el principal asesor de política presidencial del país se mostró "optimista" sobre las conversaciones en curso para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos.

* El oro al contado subía un 0,8%, a un nuevo récord de US$4241,77 la onza.

* Por su parte, el dólar retrocedía por tercera sesión consecutiva, cayendo un 0,2% frente a una cesta de seis destacadas divisas.

* Los precios del crudo avanzaban en torno a un 0,5%, alejándose de sus mínimos en cinco meses.

* Trump dijo en la víspera que India detendrá las compras de petróleo a su principal proveedor, Rusia, y que Washington intentará que China haga lo mismo, mientras intensifica sus esfuerzos para presionar a Moscú para que alcance un acuerdo de paz en Ucrania.

(Editado en español por Carlos Serrano)