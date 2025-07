Bolso Birkin original de Hermès creado para Jane Birkin se vende por 7 millones de euros

PARÍS (AP) — Esbozado en una bolsa para el mareo, el primer bolso Birkin que dio origen al accesorio imprescindible de la moda se vendió por un récord de 7 millones de euros (alrededor de US$8,2 millones) en una subasta en París el jueves.

La enorme cantidad —que provocó asombro y aplausos del público— superó lo que el subastador Sotheby’s había dicho que era el récord anterior para un bolso de mano. Ese récord era de US$513.040, por un White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28.

Ahora, el bolso Birkin original, nombrado en honor a la actriz, cantante e ícono de la moda para quien Hermès lo creó —la fallecida Jane Birkin— está en una nueva liga por sí solo.

La puja comenzó en 1 millón de euros (US$1,17 millones) y rápidamente se volvió estratosférica.

La casa de moda parisina ideó exclusivamente el bolso en 1984 para la estrella nacida en Londres —marcándolo con sus iniciales J.B. en la solapa frontal, debajo del cierre— y entregó el bolso único al año siguiente, dijo la casa de subastas. La versión comercializada subsecuente del bolso de Birkin se convirtió en uno de los artículos de lujo más exclusivos del mundo, con un precio extravagante y una lista de espera de años.

Un accesorio de moda nacido de una conversación casual

El bolso nació de un encuentro fortuito en un vuelo con destino a Londres en la década de 1980 con el entonces jefe de Hermès, Jean-Louis Dumas. Birkin relató en entrevistas posteriores que ambos comenzaron a hablar después de que ella derramara algunas de sus cosas en el suelo de la cabina.

Birkin le preguntó a Dumas por qué Hermès no hacía un bolso más grande y esbozó en una bolsa para el mareo el tipo de bolso que le gustaría. Luego, él hizo un modelo para ella y, halagada, ella aceptó cuando Hermès le preguntó si podía comercializar el bolso con su nombre.

“No hay duda de que el bolso Birkin original es verdaderamente único —una pieza singular de la historia de la moda que se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop que señala el lujo de la manera más refinada posible.

Es increíble pensar que un bolso diseñado inicialmente por Hermès como un accesorio práctico para Jane Birkin se haya convertido en el bolso más deseado de la historia”, dijo Morgane Halimi, jefa de bolsos y moda de Sotheby’s. El bolso se volvió tan famoso que Birkin una vez reflexionó antes de su muerte en 2023 a los 76 años que sus obituarios probablemente dirían “Como el bolso” o algo así. “Bueno, podría ser peor”, añadió. Siete características de diseño distinguen al original Sotheby’s dijo que siete elementos de diseño en el prototipo de cuero negro hecho a mano lo distinguen de los Birkins que le siguieron. Es el único Birkin con una correa para el hombro no removible —adecuada para la vida ocupada y práctica de la cantante, actriz, activista social y madre que también era conocida por su relación romántica con el cantante francés Serge Gainsbourg y sus duetos que incluían la sensual canción de 1969 “Je t’aime moi non plus”. Su bolso también tenía un cortaúñas adjunto, porque Birkin “nunca fue de uñas largas pintadas”, dijo Sotheby’s. El bolso que Hermès hizo a mano para ella, desarrollado a partir de su modelo existente Haut A Courroies, también tiene herrajes de latón dorado, tachuelas en la parte inferior y otras características que difieren de los Birkins comerciales. El estilo casual y desenfadado de Birkin en los años 60 y principios de los 70 —cabello largo con flequillo, jeans combinados con tops blancos, minivestidos de punto y bolsos de mimbre— todavía representa la cúspide del chic francés para muchas mujeres en todo el mundo. El prototipo ha cambiado de manos dos veces Cuando Birkin conversó con Dumas de Hermès en el vuelo de París a Londres sobre cómo sería su bolso ideal, tenía la costumbre de llevar sus cosas en una cesta de mimbre, porque sentía que los bolsos en los años 80 eran demasiado pequeños, dijo Sotheby’s. Viajaba con su joven hija, Charlotte, y se quejaba de que no podía encontrar un bolso adecuado para sus necesidades como madre, dice Hermès. Hermès más tarde le regaló otros cuatro bolsos Birkin. Ella conservó el prototipo durante casi una década, antes de subastarlo para una organización benéfica contra el SIDA en 1994. Se subastó nuevamente en 2000 y desde entonces ha estado en manos privadas, dijo Sotheby’s. “Más que solo un bolso, el Birkin ha evolucionado de un accesorio práctico a convertirse en un ícono cultural atemporal”, dijo la casa de subastas. “Su presencia abarca los mundos de la música, el cine, la televisión y las artes”, añadió. “Es un elemento básico de la alfombra roja, un pilar de las revistas de moda y una pieza codiciada en los guardarropas de celebridades, artistas y estilistas.” ___ John Leicester informó desde Le Pecq. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.