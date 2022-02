Bolsonaro acude a un feudo del PT para alertar de que "pagarán" si votan por esos "canallas" de la izquierda

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha acudido este miércoles a uno de los feudos del Partido de los Trabajadores (PT) para alertar a sus ciudadanos de que lo "pagarán" si votan por esos "canallas" de la izquierda en las próximas elecciones.

"¬ŅSe acuerdan? Era robar todo el tiempo. ¬ŅQu√© queremos para Brasil sino lo correcto? ¬ŅQuieren poner ah√≠ a un manso? P√≥nganlo. ¬ŅQui√©n lo va a pagar? Ustedes", ha dicho Bolsonaro a su paso este mi√©rcoles por varios municipios de R√≠o Grande del Norte, una de las regiones en las que menor apoyo popular tiene.

"¬°Hay gente que tiene nostalgia de esos canallas! No solo el pueblo del noreste lo sufre, todo el mundo lo sufre en Brasil por culpa de esos canallas. Los n√ļmeros est√°n ah√≠, no estoy atacando ni criticando a nadie, solo lo muestro", ha dicho Bolsonaro durante su discurso en Jucurutu, hasta donde ha viajado con motivo de las obras de una presa.

Los ataques de Bolsonaro a la izquierda se dan poco despu√©s de conocerse una √ļltima encuesta de intenci√≥n de voto en la que el expresidente Luiz In√°cio Lula da Silva contin√ļa siendo la opci√≥n predilecta de los brasile√Īos para las elecciones de octubre de este a√Īo, con el 45 por ciento de los apoyos frente al 23 por ciento que obtendr√≠a el todav√≠a jefe del Estado.

"Hemos completado tres a√Īos sin corrupci√≥n. Ustedes se acuerdan de aquel periodo rojo en Brasil, las televisiones mostrando ca√Īer√≠as de las que sal√≠a dinero. ¬ŅSe acuerdan? ¬ŅQuieren volver a eso?", ha preguntado Bolsonaro, quien reconoce que "nadie" puede asegurar que no aparezcan casos de corrupci√≥n, pero en su "casa" se "combate para que no pase".

"Los ladrones de ayer quieren volver para la cita de las elecciones de octubre y nosotros mostramos lo que hicieron, no criticamos, mostramos los datos", ha insistido Bolsonaro, para quien la izquierda "no tiene respeto" por nadie.

"No respetan nada, no respetan la religi√≥n de nadie. Viven por el poder, en general son incompetentes, personas que no han estudiado, est√°n ah√≠ enfrascados en atender el partido. ¬ŅCu√°l es el futuro que nos queda si toda esa gente vuelve al poder alg√ļn d√≠a? Ninguno", ha remachado.