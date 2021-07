Bolsonaro agita el fantasma del fraude electoral y avisa de que las generales o son "limpias" o no se celebran

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto este jueves a agitar el fantasma del fraude electoral de cara a las pr√≥ximas elecciones previstas para octubre de 2022, en las que seg√ļn los sondeos perder√≠a ante el expresidente Luiz In√°cio Lula da Silva, y ha asegurado que o son "limpias" o no se celebrar√°n.

"Las elecciones del a√Īo que viene ser√°n limpias, o tenemos elecciones justas en Brasil o no las tendremos", ha espetado Bolsonaro a las puertas del Palacio de la Alvorada, donde ha departido, como es habitual, con el grupo de fan√°ticos que se agolpan a la salida de la residencia oficial del presidente, cuenta 'O Globo'.

Desde que las condenas por corrupci√≥n contra Lula da Silva fueron anuladas, y con ello recuperando as√≠ sus derechos pol√≠ticos, Bolsonaro ha visto peligrar su reelecci√≥n, m√°s cuando los √ļltimos sondeos dan como favorito al expresidente, quien todav√≠a no se ha postulado de manera oficial, en algunos incluso rozando el 50 por ciento de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta.

Tanto es as√≠, que el presidente Bolsonaro ha estado acusando sin pruebas al sistema de voto electr√≥nico, el cual, seg√ļn √©l, propicia que se pueda producir fraude electoral. Al mismo tiempo, no ha escatimado en insultos hac√≠a el l√≠der del Partido de los Trabajadores (PT), de quien dice, solo puede ganar con trampas.

Esta misma semana, el l√≠der de ultraderecha ha llegado incluso a deslizar que no aceptar√≠a el resultado de las elecciones si no hay voto impreso. "Es posible que alg√ļn lado no acepte el resultado. Ese lado, obviamente, es el nuestro lado", dijo durante una entrevista para la emisora Radio Gua√≠ba.

Bolsonaro defiende, aunque no ha aportado pruebas, que el sistema de urnas electr√≥nicas no funciona en Brasil desde hace 20 a√Īos y por ello sus aliados en el Congreso trabajan a contrarreloj para lograr aprobar el voto impreso, una especie de justificante de que se habr√≠a producido la votaci√≥n correctamente. No obstante, hasta once formaciones se han opuesto ya a la proposici√≥n de ley presentada.

