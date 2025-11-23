Bolsonaro alega que intentó quemar su tobillera electrónica en momento de "paranoia"

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro alegó este domingo que intentó quemar la tobillera que controlaba el cumplimiento de su prisión domiciliar en un momento de "paranoia", según un documento de la corte suprema de justicia.

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

Luego de tres meses bajo arresto domiciliar, fue llevado a prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador.

Bolsonaro dijo que "tuvo 'una cierta paranoia' de viernes a sábado debido a medicamentos (…) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica", según un documento judicial obtenido por la AFP.

Durante una audiencia de custodia realizada este domingo en Brasilia el expresidente dijo a una jueza que "tenía 'alucinaciones' de que había algún dispositivo de escucha en la tobillera", detalla el acta de la diligencia.

La corte ratificó la orden de arresto preventivo contra Bolsonaro y señaló que "no hubo ningún abuso o irregularidad por parte de los policías responsables".

Bolsonaro, por su parte, dijo en la audiencia "que no tenía ninguna intención de fuga y que no hubo ruptura de la correa" que ataba la tobillera a su cuerpo, según el documento.

El expresidente pasó buena parte de la tarde del viernes intentando abrir la tobillera hasta que "entró en razón" cerca de la medianoche y se detuvo, según su declaración de este domingo.

La policía llegó a la residencia de Bolsonaro en un acomodado condominio de Brasilia poco después a hacer una inspección.

El exmandatario, en un primer momento, dijo haber golpeado la tobillera contra una escalera, según los documentos del proceso.

Pero al ser interrogado admitió haberlo intentado quemar con un soldador por "curiosidad", consta en un video divulgado por la corte el sábado.

La defensa anticipó que apelará la orden de prisión preventiva.

Los abogados de Bolsonaro también preparan un recurso contra la pena de 27 años de cárcel impuesta por la tentativa golpista, que fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares. El plazo para hacerlo acaba el lunes.

jss/dga