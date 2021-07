Bolsonaro anuncia que vetará el fondo para la financiación de las campañas electorales en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado este miércoles que vetará un fondo aprobado por el Congreso del país sudamericano para financiar las campañas electorales de cara a las presidenciales de 2022, que cuenta con una financiación de 5.700 millones de reales (cerca de 928 millones de euros).

"Defendemos, por encima de todo, la armonía entre los poderes, así como su autonomía. Partiendo de este principio con el que jugamos, desde el inicio, dentro de las cuatro líneas de la Constitución", ha señalado. "Dicho eso, por respeto al pueblo brasileño, vetaré el aumento del fondo electoral", ha manifestado a través de su cuenta en Twitter.

La financiación del fondo electoral ha aumentado en cerca de 4.000 millones de reales (unos 651 millones de euros) en comparación con la última campaña, lo que ha recibido críticas, si bien contó con la aprobación del Parlamento y está contemplado en los Presupuestos, según recoge el diario 'Correio Braziliense'.

El propio Bolsonaro había indicado previamente que contaba con capacidad de veto debido a que esta cantidad "excedió el valor" del fondo. "En este caso hubo una extrapolación y fue mucho más alto que durante las elecciones de 2019, así que tengo la libertad de vetarlo", resaltó.

"No tengo ningún problema con el Parlamento y espero que no haya ningún problema con los diputados y senadores. Después de nuestro veto, ellos deciden si lo mantienen o no. La pelota estará en el tejado del Parlamento", ha zanjado el presidente brasileño.

Este fondo surgió en 2017 para garantizar un reparto proporcional de las cantidades entre los partidos con representación parlamentaria de cara a la celebración de sus campañas, tras los escándalos de corrupción que estallaron a raíz de los distintos aportes por parte de diversas empresas privadas a los candidatos.

Europa Press