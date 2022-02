Bolsonaro asegura a un 'influencer' brasileño que se burló de él que no sería difícil acertarle con una pistola

La Policía Federal acude al domicilio de un usuario de redes sociales que sugirió envenenar a Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión al asegurar a través de Twitter que no sería "difícil" acertarle con una pistola a un 'influencer' brasileño que se burló de él.

Caue Moura compartió en sus redes sociales un vídeo bajo el título "el capitán mentecato no sabe disparar", en el que se puede ver a Bolsonaro haciendo unas prácticas de tiro, aunque con ciertas dificultades tanto para disparar como para acertar en la diana.

El presidente brasileño ha tardado pocas horas en responder y ha reconocido que si bien no está preparado para disputar unos Juegos Olímpicos, "en una eventual invasión de la propiedad privada, si el objetivo fuese un gordo de su tamaño --en alusión a Moura-- no sería difícil de acertar".

Rápidamente el rifirrafe se convirtió en tendencia en redes sociales, con centenares de interacciones, algunas de ellas incluso desde las cuentas oficiales de algunas formaciones, como el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), o de congresistas, como Rogério Carvalho del Partido de los Trabajadores (PT).

"Bolsonaro inepto fue expulsado del Ejército. Salió de allí y se quedó treinta años en el Parlamento sin hacer nada. Electo con noticias falsas y sin haber presentado un único proyecto de desarrollo nacional o de recuperación de empleos. A Bolsonaro no le gusta trabajar", ha arremetido Carvalho desde su perfil de Twitter.

Sin salir de las redes sociales, la Policía Federal se ha presentado en el domicilio de un usuario que sugirió envenenar al presidente Bolsonaro aprovechando su visita este martes a la ciudad en la que reside, Caicó, en el estado de Río Grande del Norte.

"¿Quién hará el servicio de poner veneno? Hace falta. Es hasta un buen servicio para la sociedad", reaccionó el lunes este joven, Bismark Victor, de 23 años, a una noticia sobre la llegada este martes de Bolsonaro a la ciudad. En la misma señaló que si bien no tenía acceso a ningún veneno, si lo tiene a los lugares a los que el presidente tenía previsto acudir durante su visita.

Por ello, la Policía se ha personado en su domicilio para conocer de primera mano el carácter de estos comentarios, aunque no ha ordenado su detención, ni por el momento se ha presentado denuncia alguna, informa el diario 'O Globo'.

No obstante, el asunto ha tenido la suficiente repercusión como para que Bolsonaro haya comentado lo ocurrido en uno de los habituales encuentros que mantiene con sus seguidores a la salida del Palacio de la Alvorada.

"Deben de haber visto en los medios que hay un bloguero allá, en Río Grande del Norte, dando consejos para que me envenenen. Ya ha sido localizado (...) Ahora, tranquilidad, cuando los tipos hablan, no hacen nada, lo preocupantes es con quienes no dicen nada", dijo Bolsonaro.