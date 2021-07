Bolsonaro asegura que el delito de prevaricación se aplica solo a funcionarios en Brasil

El presidente brasile帽o, Jair Bolsonaro, ha asegurado que el delito de prevaricaci贸n, del que se le ha acusado por la compra de dosis de la vacuna india Covaxin contra el coronavirus, se aplica solo a funcionarios.

En una serie de declaraciones ante el presidente del Tribunal Supremo Federal, Luis Fux, el mandatario ha insistido en que al presidente no se le puede imputar por dicho delito en Brasil.

Sus palabras llegan despu茅s de que la Fiscal铆a, con autorizaci贸n de la corte, pidiera a la Polic铆a investigar a Bolsonaro por presunta prevaricaci贸n en un supuesto caso de adquisici贸n irregular de vacunas.

La voz de alarma sobre la compra ilegal de las mismas la dio hace varias semanas Luis Ricardo Miranda, funcionario de Sanidad y hermano del diputado Luis Miranda, seg煤n informaciones del portal de noticias G1. Ambos comparecieron juntos ante la comisi贸n parlamentaria que investiga la gesti贸n de la pandemia y aseguraron haber sufrido presiones "ins贸litas" para comprar los viales.

Seg煤n el C贸digo Penal, este delito se produce cuando un funcionario p煤blico "demora o deja de practicar, indebidamente, un acto oficial", o si lo practica "contra disposici贸n expresa de la ley, para satisfacer un inter茅s o sentimiento personal".

Sin embargo, a la salida del tribunal Bolsonaro ha insistido en que la malversaci贸n no se aplica a 茅l. "Lo que yo entiendo es que la malversaci贸n se aplica a servidores p煤blicos y no me aplicar铆a a m铆", ha aseverado antes de matizar que, no obstante, "toma medidas ante cualquier acusaci贸n de corrupci贸n".

Varios expertos han matizado no obstante que el presidente de Brasil es el servidor p煤blico "principal", por lo que ser铆a susceptible de cometer un delito de prevaricaci贸n.

Europa Press